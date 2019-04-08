Döksa-Der Başkanı Yavuz, Güven Tazeledi
1 saat önce
Dörtyol Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği'nin (DÖKSA-DER) Olağan Genel Kurul'unda Fevzi Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.
Dörtyol
Kültür Sanat ve Edebiyat
Derneği'nin (DÖKSA-DER) Olağan Genel Kurul'unda Fevzi Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.
Dernek binasında gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen kongrede 35 üyeden 20'sinin oyunu alan Yavuz, yeniden 3 yıllığına göreve seçildi.
Toplantıda konuşma yapan Yavuz, derneklerinin ilçede yaptığı kültürel faaliyetlerle bir boşluğu doldurduğunu belirtti.
Yavuz, bölgenin yetiştirdiği ozan, aşık, şair yazar gibi değerlerin gün yüzüne çıkması ve toplum içerisindeki değerlerinin anlaşılması için çeşitli faaliyetler yaptıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:28 Kaynak: AA
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