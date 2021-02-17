Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış - Son Dakika

Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış

17.02.2021 12:46

Bursa'da "Kayak yapmaya gidiyorum" diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan doktor Mustafa Yalçın'ın potasyum ve çeşitli ilaçlardan karışım yaptığı serumu damar yoluna bağlayıp, intihar ettiği tespit edildi. Yalçın'ın ölümü Türkiye'yi sarsarken, doktorun 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar ettiği ortaya çıktı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün sabah saat 08.00 saatlerinde, Kayak yapmaya gidiyorum diyerek evden çıktı. Arabası ile evden ayrılan Yalçın'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ile jandarma ekiplerine bildirdi.

ARABASI TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Bölgede yapılan arama çalışmasında, Yalçın'ın otomobili, Uludağ yolunun 11'inci kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu.

Doktor, 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmiş

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yalçın'ın kaybolma ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK) ve ANDA ekibi sevk edildi. Arama- kurtarma faaliyetlerine, AFAD ve JAK'a ait Köpekli Arama Tim'i de destek verdi.

4 YIL ÖNCE KAMP YAPTIĞI YERDE İNTİHAR ETMİŞ

Otomobilin terk edildiği alan üzerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonunda, Yalçın'ın cansız bedeni, otomobiline 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yaklaşık yarım metre karın altında bulunan Yalçın'ın, potasyum ve çeşitli ilaçlardan karışım yaptığı serumu damar yoluna bağlayıp, intihar ettiği tespit edildi. Yalçın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Yalçın'ın intihar ettiği yerde, 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Doktor, 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmiş

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Öte yandan Mustafa Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazıp bıraktığı 5 sayfalık intihar mektubu bulundu. Yalçın'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın, ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.

Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti

Mustafa Yalçın, İntihar, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış - Son Dakika


YORUMLAR (14)
  • Yap be dr: Herkes sana özenmiş ne güzel okumuş Dr olmuş diye rabbim acısın kimse intihar etmesin anneler sizi buyuturken ne zorluklar yasiyo Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
  • asistan: Allah rahmet eylesin. Tüm asistanların ortak sorunu mobing olabilir problemi. İnsanı intiharın eşiğine getirip bırakıyor hocalar. Kimi de o eşikte kalmıyor ve intihar ediyor. Allah bilir tabi ama asistan doktor yazınca aklıma ilk mobing geldi. Kendimden biliyorum. Ben o eşikte durmuştum ama gitmeme de az kalmıştı. Çok üzdü. Allah rahmet eylesin... Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Teröristlere destek veren ABD, artık bunu gizlemiyor! Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti Koronavirüs testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyon keşfedildi Ünlü YouTuber Erkan Porçay'a 4 yıl hapis cezası Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Gara şehidinin ailesinden yürek yakan açıklama: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış, tanıyamadık çocuğumuzu "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı
Lille, evinde Ajax'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenildi Lille, evinde Ajax'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenildi         
00:54
Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı         
23:57
İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti         
23:21
Çırılçıplak poz veren yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi gelen yoruma sitem etti Çırılçıplak poz veren yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi gelen yoruma sitem etti         
22:14
Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi         
21:03
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı         
17:31
Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor         
09:24
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 02:41:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei