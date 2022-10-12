Doktor, 7 aylık doğan bebekle sevk edildiği kente gitti - Son Dakika
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Doktor, 7 aylık doğan bebekle sevk edildiği kente gitti

12.10.2022 14:24
Doktor, 7 aylık doğan bebekle sevk edildiği kente gitti

KARS'ta Harakani Hastanesi'nde 7 aylıkken dünyaya gelen ve gözünde körlüğe yol açabilecek prematüre retinopatisi (Rop) hastalığı olup olmadığının teşhisi için Erzurum'a sevk edilen Eylül bebeği, yeni doğan uzmanı Serkan Özkan yalnız bırakmadı.

KARS'ta Harakani Hastanesi'nde 7 aylıkken dünyaya gelen ve gözünde körlüğe yol açabilecek prematüre retinopatisi (Rop) hastalığı olup olmadığının teşhisi için Erzurum'a sevk edilen Eylül bebeği, yeni doğan uzmanı Serkan Özkan yalnız bırakmadı. Özkan, "Benim kızım da 600 gram doğdu. Az çok bu hassasiyetlere vakıf biriyim. Gelmem doğru olduğu için geldim. Hastalığın takibi önemli. O yüzden doğduktan 1 ay sonra bu muayenenin yapılması gerekiyor" dedi.

Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyünde yaşayan Sibel-Tayfur Kerekli çiftinin ikinci çocukları henüz 29 haftalıkken Kars Harakani Hastanesi'nde sezaryen ameliyatla 1300 gram olarak dünyaya geldi. Eylül ismi verilen ve kuvöze alınan bebek, tedavisini üstlenen yeni doğan uzmanı doktor Serhat Özkan ve sağlık çalışanlarının çabası sonucu bir ayda 1700-1750 grama ulaştı. Özkan, 8 aylık olan bebeği erken doğan çocuklarda gelişen ve körlüğe sebep olan prematüre retinopatisi olarak bilinen 'Rop' hastalığının olup olmadığının teşhisi için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

BEBEKLE BİRLİKTE ERZURUM'A GELDİÖzkan, kuvözde tutulan bebeğin ambulansla yapılacak yolculuğunda risk olduğu için beraberinde Erzurum'a gitmeye karar verdi. Bebekle ambulansa binen Özkan, sağlık ekibiyle birlikte yaklaşık 205 kilometrelik yolu katederek Erzurum'a ulaştı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra bebek, gerekli muayenenin yapılması için sağlık ekibi tarafından göz kliniğine götürüldü. Kendi kızının da 600 gram olarak dünyaya geldiğini belirten Özkan, "Az çok bu hassasiyetlere vakıf biriyim. Gelmem doğruydu. Uzun bir süreç, burada muayene olacak, tekrar geri dönecek. 7-8 saatlik bir süreç. Gelmem doğru olduğu için geldim. Bebek, 29 haftalıkken 1300 gram olarak doğdu. Yaklaşık bir aylık tedavi süreci oldu ve belirli tedavileri aldı, büyüttük biraz. 1700-1750 gram civarına ulaştı. Rop muayenesi dediğimiz çok küçük doğan bebeklere göz hekimlerinin yaptığı muayene var. Onu yapacak daha tecrübeli hekimler Erzurum'da. Onun için buraya sevk ettik. Nakil de hassas olduğu için, en ufak bir hatada çocuğu kaybetme riski olduğu için beraber gelme gereği hissettik" diye konuştu.Rop hastalığının prematüre dünyaya gelen bebeklerin gözlerinde gelişebildiğini aktaran Özkan, "Hastalığın takibi önemli. Eğer takip edilmezse körlük gelişebilir. Takip edilirse önüne geçilebilen bir hastalık. O yüzden doğduktan 1 ay sonra bu muayenenin yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Araştırma hastanesi göz kliniğine götürülen Eylül bebek, uzman hekimler tarafından yapılacak Rop muayenesi sonrası tekrar ambulansla Kars'a götürülecek.


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DOKTOR, 7 AYLIK DOĞAN BEBEKLE SEVK EDİLDİĞİ KENTE GİTTİ DOKTOR, 7 AYLIK DOĞAN BEBEKLE SEVK EDİLDİĞİ KENTE GİTTİ Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kaynak: DHA

Serkan Özkan, Erzurum, Eylül, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor, 7 aylık doğan bebekle sevk edildiği kente gitti - Son Dakika

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