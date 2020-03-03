Doktor adaylarına işaret dili eğitimi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde "İşitme Engellilerle İletişim ve Türk İşaret Dili" eğitimleri devam ediyor.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) iş birliğinde 2013 yılında başlatılan "İşitme Engellilerle İletişim ve Türk İşaret Dili" eğitimi 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 115 tıp fakültesi öğrencisi ile devam ediyor. Eğitimler 2-20 Mart 2020 tarihleri arsında OMÜ Tıp Fakültesi dersliklerinde verilecek. 2 Mart günü başlayan eğitimin tanıtımını Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Başar, Dekanlık Binası Mavi Salon'da yaptı.



"Öğrenciler bu 3 haftalık eğitim kapsamında bin 200 kelimelik işaret dili eğitimi alıyor"



Aynı zamanda Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı da olan Prof. Dr. Başar, kendisine gelen engelli hastalarının da bulunduğunu ve kendinin de işaret dili bildiği için onlarla daha rahat iletişim kurduğunu belirterek, "OMÜ olarak yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğümüz bu eğitim programı seçmeli bir program ve 3 hafta sürüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde sertifikalı işaret dili öğretmenleri ile öğrencilerimizin işitme engeli hakkında farkında olmalarını ve doktor olduklarında gelen hastalarına işaret lisanı ile cevap vermelerini, onlar ile iletişime geçebilmelerini amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra diğer engelli grupları ile de farkındalık oturumları yapıyoruz ki sağlık sektöründe bu tarz hastalara nasıl davranmaları gerektiği konusunda bir ön bilgi ve ön eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Öğrenciler bu 3 haftalık eğitim kapsamında bin 200 kelimelik işaret dili eğitimi alıyor ve karşılığında da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sertifikalandırılıyorlar" şeklinde konuştu.



"İşaret dili ile iletişim kurduğum zaman çok daha rahat dertlerini anlatabiliyorlar"



İşitme dili bilmeyen doktorlar ile işitme engelli hastaların zor iletişim kurduğunu bir tercümana ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. Başar, "Ben de bu program kapsamında ders alıp işaret dili öğrendim ve sertifikam var. Odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı olduğum için bize gelen yeni doğandan itibaren işitme taramasına gelen bebekler daha sonraki yaşlarda gelenlerle de işitme engeli olanlarla birebir karşılaşıyorum. Onlarla işaret dili ile iletişim kurduğum zaman çok daha rahat dertlerini anlatabiliyorlar, daha rahat açılıyorlar. Ben de onları çok daha fazla anlayıp onlara tıbben yapmam gerekenleri ve onların yapması gerekenleri çok daha rahat anlatabiliyorum. Aracı kullanmadan anlatabiliyorum dolayısıyla da hastalarımızın da bundan memnun olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.



Tanıtım sonrasında Samsun Engelliler Federasyonu Başkanı Mehmet Akbulut, işaret dili hakkında Bilinenler ve Bilinmeyenler İşaret Diline Giriş, konulu sunum yaptı. Devamında farklı engel gruplarının temsilcilerin katılımıyla 'Engelli Olmak' konulu deneyim paylaşımı oturumu gerçekleşti. Katılımcılara farklı hasta grubu olarak engellilerin zorluklarını dile getirmek adına işitme, konuşma, bedensel engelli bireyler ve down sendromlu bir çocuk ile babası katıldı. Hastanede kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını dile getiren hastalar ile doktor adayları arasında interaktif gerçekleşen oturum soru cevap kısmı ile sona erdi.



Oturuma OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, akademisyenler ve engelli bireyler katıldı. - SAMSUN