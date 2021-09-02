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Doktor ağabeyi uyardı...Yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı - Son Dakika

Doktor ağabeyi uyardı...Yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı

02.09.2021 10:16

Doktor ağabeyi uyardı.

Doktor ağabeyi uyardı...Yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı

Korona virüse yakalanan kadın hasta yatağında pişmanlığını anlattı

"Ağabeyim de doktor beni çok uyardı, erteledik bu hale düştük"

İSTANBUL - Yakınlarını korona virüs nedeniyle kaybeden, doktor ağabeyinin aşı ısrarlarını dinlemeyen 34 yaşındaki Fatma Çeçe, korona virüse yakalanınca yaşadığı pişmanlığı hastane odasında anlattı. Genç kadın, "Muhakkak aşı olsunlar, biz erteledik bu hale düştük. Ben annemi, teyzelerimi, dayımı koronadan kaybettim. Ağabeyim doktor beni aşını ol diye çok uyardı, ihmalkarlık yaptık. Boğulduğunuzu hissediyorsunuz yavaş yavaş, kimse yaşasın istemiyorum" dedi.

Covid-19 pandemisi ortaya çıktığı günden bugüne milyonlarca insanı hasta ederken, çok sayıda kişinin ölümüne neden oldu. Pandemiye karşı geliştirilen aşıları dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan olurken kimi vatandaşlar aşı olmayı tercih etmedi kimileri de erteledi. Birçok vatandaş ise aşı olmadığı süreçte korona virüse yakalanarak hastanede tedavi altına alınırken, uzmanlar servis ve yoğun bakımlardaki hastaların büyük çoğunluğunu aşısızların oluşturduğuna dikkat çekerek herkesin aşı olması gerektiğini belirtiliyor.

Doktor ağabeyi uyardı, 3 yakınını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı

Yoğun bakımdan ölüme kadar giden süreçte hastaneye yatan birçok korona virüs hastası da pişmanlıklarını dile getirdi. O hastalardan Başakşehir'de yaşayan 34 yaşındaki Fatma Çeçe de yurt dışına çıktığı süreçte korona virüse yakalandı. Türkiye'ye döndüğünde belirtileri artan nefes alamaz duruma gelen Çeçe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Yakınlarını korona virüsten kaybeden doktor ağabeyinin aşı ısrarına rağmen aşı olmayan genç kadın, yaşadığı pişmanlığı hastane odasında İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Ağabeyim de doktor beni çok uyardı, erteledik bu hale düştük"

Aşı ile ilgili olumsuz yorumların aşı olmayı ertelemesine neden olduğunu ifade eden 34 yaşındaki Fatma Çeçe, "Kafa karışıklığına sebep oldular, işte 'aşı olma şu etkisi olur bu etkisi olur' diye o yüzden biraz geciktirdik. Şu andaki durumum; tek pişmanlığım keşke aşı olsaydım. Onu önemle herkese vurguluyorum, muhakkak aşı olsunlar, asla ertelemesinler, bizim durumuza düşmesinler. Biz erteledik bu hale düştük, hastalığı baya ağır geçirdik. İlk vücut ağrısıyla başladı, kemik ağrısı, halsizlik sonra nefes darlığına dönüştü. Artık nefes alamıyordum. Yaklaşık 10 gün evde sabaha kadar hiç nefes alamadan, uyuyamadan, sabahladım. Sonra zaten artık tüm vücudumu iltihap sardığı için hastaneye yatışım gerçekleşti. En büyük pişmanlığım o muhakkak herkese sesleniyorum gitsin aşısını olsunlar. Kimse bizim durumumuza düşmesin bu acıları çekmesin. Kafa karışıklıklarına bakmasınlar, benim kendi ağabeyim de doktor beni çok uyardı. Aşını ol, aşını ol erteleme bizim genetiğimiz bu hastalığa dirençli değil" dedi.

"Annemi, teyzelerimi, dayımı koronadan kaybettim, kimse yaşasın istemiyorum"

Yakınlarını kaybetmesine zaten aşı olmadığını söyleyen Çeçe sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben annemi, teyzelerimi, dayımı koronadan kaybettim. Annemi Ocak ayının 1'inde kaybettim. Ağabeyim de 'biliyorsun bizim kaybımız çok oldu, direncimiz zayıf aşınızı olun' diye bizi uyarıyordu. Biz biraz ihmalkarlık yaptık ve bedelini de ödedik. Yurt dışına çıkmıştım oradan bulaştı. Özellikle maske ve mesafeye dikkat esinler. Kalabalığa karışmak için acele etmesinler. Bedeli çok ağır oluyor çünkü yaşadıklarımı bir ben bir Allah bilir. Nefessiz kalmak çok kötü nefes alamıyorsun gerçekten, boğulduğunuzu hissediyorsunuz yavaş yavaş. Bunları kimse yaşasın istemiyorum. Yok kışa doğru olayım ya da şöyle böyle düşünmesinler kesinlikle herkes aşısını olsun"

"Hastalık kötüleşmeye başladığında anlıyorlar yaptıkları hatayı"

Aşı olmayan vatandaşların hastaneye başvurduktan sonra yaşadığı pişmanlığı anlatan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Büşra Vardar, "Yaklaşık bir senedir bu süreçte olan birisi olarak söyleyebilirim ki aşı olmayan hastalar şu anda çoğunlukla servisimizde. Aşı olan hastalar da hastalığı daha hafif geçirenler grubunda. Bu hasta grubu pişman hasta grubu, şu anda da servisimizde yoğunluktalar. Hastalık ilk başta kötüleşmeye başladığında anlıyorlar yaptıkları hatayı. Keşke aşı yapsaydık bu hakkımızı değerlendirseydik, keşke kötüleşmeden önce yoğun bakıma girmeden önce aşı olsaydık diye dile getiriyorlar. Aşı olma konusunda bunu atlamamalıyız çünkü hem bizim için hem etrafımızdaki insanlar için en önemli adım şu anda aşı. Aşı olmamanın bedeli çok ağır ödeniyor burada bizim için zaten zorlu bir süreç. Kendileri adına bu süreci zorlaştırmamak adına aşı olmalarını öneriyorum" diye konuştu.

"Servisler aşı olmayıp pişman olan hastalarla dolu"

Birçok kişinin yanlış kaynaklardan yanlış bilgiler edindikleri için aşı olmadığını ifade eden Vardar, "Yanlış bilgi kaynağı ya internetten ya da çalıştıkları ortamlarda konuşan arkadaş gruplarından değerlendirmeyle bu yargıya varıyorlar. Servisler aşı olmayıp pişman olan hastalarla dolu o yüzden ben bir hekim olarak yoğun bakımda kalmak, sevdiklerinden ayrı kalmak istemiyorlarsa ilk yapacakları şey aşı olmak diyorum" dedi.

Doktor ağabeyi uyardı...Yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı
Doktor ağabeyi uyardı...Yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı
Doktor ağabeyi uyardı...Yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı
Doktor ağabeyi uyardı...Yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Başakşehir, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doktor ağabeyi uyardı...Yakınlarını koronadan kaybetti, yine de aşı olmadı - Son Dakika


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