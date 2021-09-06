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Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı - Son Dakika

Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı

06.09.2021 12:17
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı, System.String[]

TRAKYA Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretimi Üyesi Dr. Ayten Üstündağ'ın oğlu Kaan Üstündağ da tıp fakültesini kazandı.

TRAKYA Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretimi Üyesi Dr. Ayten Üstündağ'ın oğlu Kaan Üstündağ da tıp fakültesini kazandı. Anne ve babası gibi doktor olmak istediğini söyleyen Üstündağ "İlk tercihte Trakya'yı yazdım. Babam zaten yıllardır burada, o nedenle gönül rahatlığıyla yazdım. İyi ki yazmışım, çok mutlu oldum" dedi.

Trakya Üniversitesi'nde kayıt heyecanı sabah erken saatlerde başladı. Üniversiteye ilk kaydı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tabakoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretimi Üyesi Dr. Ayten Üstündağ'ın oğulları Kaan Üstündağ'ın kaydını yaptı. Anne ve babası gibi tıp fakültesini seçen Üstündağ, çok yüksek puan almasına rağmen Trakya Üniversitesi'ni tercih ettiğini söyledi.

'EVLADIMIZIN BURAYI TERCİH ETMESİ GURUR KAYNAĞI'Oğlunun Trakya Üniversitesi'ni tercih etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Prof. Dr. Sedat Üstündağ, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi de eğitim açısından ülkemizin en güçlü kurumlarından biri. 22 yıldır bu fakültede eğitim-öğretime hizmet veriyorum. Eğitim hizmetinin geliştirilmesine katkı vermeye çalışıyorum. Evladımızın birinci tercihle burayı tercih etmesi bizim için mutluluk kaynağı oldu. Umarım süreç hayırlı devam eder. Hem ailemiz için hem ülkemiz ve milletimiz için hem de insanlık için iyi sonuçlar doğurur" dedi. Trakya Üniversitesi'ne kayıt olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kaan Üstündağ da, "İlk tercihte Trakya'yı yazdım. Babam zaten yıllardır burada, o nedenle gönül rahatlığıyla yazdım. İyi ki yazmışım çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim" diye konuştu.'EVLATLARINI CANI GÖNÜLDEN BİZE TESLİM EDİYORLAR'

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise 1,5 yıl aradan sonra kayıtlara başladıklarını belirterek "İnşallah yakında yüz yüze eğitime başlayacağız. İlk kaydımızı Trakya Üniversitesi'nin çok kıymetli iki hocası, Sedat Üstündağ profesörümüz ve eşinin kıymetli evlatlarını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, anne ve babasının görev yaptığı tıp fakültesine kaydı ile başlıyoruz. Bu bizim güçlü bir kurum olduğumuzun en önemli göstergesi. Evlatları çok yüksek bir puan aldılar ama tercihleri anne ve babasının hizmet ettiği kurum oldu. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu gerçekten gurur verici. Burada hizmet edenler evlatlarını bu kuruma teslim ediyorlar. Canı gönülden, severek, isteyerek teslim ediyorlar" dedi.


Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı
Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktor anne ve babasının çalıştığı üniversitede tıp fakültesini kazandı - Son Dakika


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