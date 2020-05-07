Doktor annelerden vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına burs - Son Dakika
Son Dakika Genel Doktor annelerden vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına burs - Son Dakika

Doktor annelerden vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına burs

6 saat önce

Doktor annelerden vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına burs KAHEV'den vefat eden sağlık çalışanı için "Emanetiniz Emanetimizdir" sloganı "Kütüphanelere, sağlıkta şiddete uğrayan meslektaşlarımızın isimlerini veriyoruz" Kadın tıp hekimleri, kadın diş hekimleri ve doktor annelerin oluşturduğu...

Doktor annelerden vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına burs

KAHEV'den vefat eden sağlık çalışanı için "Emanetiniz Emanetimizdir" sloganı

"Kütüphanelere, sağlıkta şiddete uğrayan meslektaşlarımızın isimlerini veriyoruz"

İSTANBUL - Kadın tıp hekimleri, kadın diş hekimleri ve doktor annelerin oluşturduğu Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, koronavirüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı çocuklarına burs veriyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerden kadın tıp hekimleri, kadın diş hekimleri ve doktor annelerin sosyal medya üzeriden oluşturduğu Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), birçok öğrenciye burs verirken, öğretmenlerin talepleri üzerine kütüphaneler de oluşturuyor. Vakıf, koronavirüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı çocuklarını unutmadı ve 20 Nisan'dan bu yana 17 çocuğu bursiyer yaptı. Vakfın kurucularından Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Canan Topçu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, en büyük özelliklerinin kadın hekimlerden kurulu olduğunu ve sosyal medya üzerinden kurulan ilk vakıf olduğunu vurguladı. Ayrıca Dr. Topçu, koronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs fonu projesinin adının "Emanetiniz Emanetimizdir" olduğunu söyledi.

"Vakfımız,dünyada sosyal medyadan doğan ilk vakıf"

Vakfın kuruluşu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Canan Topçu, "Vakfımız,dünyada sosyal medyadan doğan ilk vakıf. Kadın tıp hekimleri, kadın diş hekimleri ve doktor anneler olarak sosyal medyada tanıştık. Orada ihtiyacı olan öğrencileri burs verelim ve yardım edelim diye yola çıktık. 2017 yılında başladık daha sonra çığ gibi büyüdü. Daha sonra Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı olduk. Sosyal medyada kurulduğumuz için kurucular olarak birbirimizi tanımıyorduk. Hepimiz ayrı şehirlerdeydik. Ben İstanbul'da, Mersin'de Uzm. Dr. Emine Çiğdem Çatal Özen, Eskişehir'de Dr. Tülin Pınar Eser, Batman'da Uzm. Dr. Demet Orhan Başer, İstanbul'dan Op. Dr. Burcu Akdağ Özkök'le beraber mütevelli heyeti oluşturduk. Arkamızda binlerce tıp hekimi ve diş hekimi desteğiyle vakfı kurduk" dedi.

"Şu anda 17 tane vefat eden sağlık çalışanı çocuğu olan bursiyerimiz var"

Vakıf olarak verdikleri burslara değinen Dr. Topçu, "Kadın hekimler olarak Türkiye'nin dört bir yanında olduğumuz için çok çabuk organize olduk. 20 Nisan'da, vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs fonu oluşturduk. Vefat eden sağlıkçılarının aileleriyle iletişime geçerek burslarımızı başlattık. 3 gün önce 14 tane bursiyerimiz vardı. Dün itibariyle ne yazık ki 17'ye çıktı. Pandemi nedeniyle böyle bir projemiz oldu. Toplamda 950 tane bursiyerimiz var. 712 tane aktif olarak devam eden öğrencilerimiz var. Birçok okula da kütüphaneler yapıyoruz. Vakfımızın amacı okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine burs vermek. Onların kültürel ve sosyal faaliyetlerini desteklemek. Referans usulü ile çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bize ulaşıyor ve üyelerimizden bir tanesi o örenciye sahip çıkıyor. Öğrencinin her türlü sorunu ile ilgileniyoruz. Hekim olduğumuz için sağlık problemlerinde bile bize danışabiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız kütüphanelere, sağlıkta şiddete uğrayan meslektaşlarımızın isimlerini veriyoruz"

Vakıf olarak oluşturdukları kütüphanelere değinen Dr. Topçu, "Kütüphanemiz için öğretmenler, kahev.org'dan bize ulaşıyorlar. Bize mail atıp ihtiyaçlarını söylüyorlar. Biz de geri dönüş yapıyoruz. Yaptığımız kütüphanelere, sağlıkta şiddete uğrayan meslektaşlarımızın isimlerini veriyoruz. Bunu da "Şiddete Karşı Eğitim" sloganı ile tanıtmak istiyoruz. Herşeyin çözümü eğitimde" diye konuştu.

"En çok dikkat edilmesi gereken bölümlerden birindeyim"

Sağlık çalışanı olarak koranvirüs pandemisinde görev yaptığını aktaran Dr. Topçu, "Bölümü nedeniyle anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Hem ameliyathanede hem de yoğun bakımda çalışıyorum. En çok dikkat edilmesi gereken bölümlerden birindeyim. Kendimizi korumamız ve rehavete kapılmamız gerekiyor. Yapılması gereken herşeyi dikkatlice yapmamız gerek. Kişisel koruyucu ekipmanlarını her zaman üşenmeden giymek gerek. O yüzden bu pandemi süreci bizim için yorucu oluyor. İlk başlarda maske yüzünden çenemde ve burnumda yaralar oluştu" açıklamasında bulundu.

Dr. Topçu, sözlerini şöyle tamamladı: "Vakıf olarak 2018'den beri çok çalışıyoruz. Bu süreçte birçok öğrenciye dokunduk. Birçok duygusal anlar yaşadık. Biz bu anlamda tanınmak ve desteklenmek istiyoruz. İnternet sitemizden şeffaf şekilde incelenebiliyoruz. Ayrıca vatandaşlar sosyal medya hesaplarından bize destek olup takip edebilir. Yaptığımız her faaliyeti ayrıntılı şekilde faaliyet raporu olarak yayınlıyoruz".

Doktor annelerden vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına burs

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:09 Kaynak: İHA


Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı         
00:44
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı         
00:27
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi         
00:22
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:04
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı         
23:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün         
23:48
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak         
23:48
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı         
23:46
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum         
23:25
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı         
23:22
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 03:35:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktor annelerden vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına burs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]