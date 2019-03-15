Son Dakika Haberleri: Doktor Başkan Adayına, Ailesinden Duygulandıran Tıp Bayramı Sürprizi

Doktor Başkan Adayına, Ailesinden Duygulandıran Tıp Bayramı Sürprizi

1 saat önce

Doktor başkan adayına, ailesinden duygulandıran tıp bayramı sürpriziİSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'un seçim çalışmaları nedeniyle yanında olamayan eşi ve kızları, kürsüde konuşma yaptığı sırada sürpriz yaptı.

Doktor başkan adayına, ailesinden duygulandıran tıp bayramı sürprizi

İSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'un seçim çalışmaları nedeniyle yanında olamayan eşi ve kızları, kürsüde konuşma yaptığı sırada sürpriz yaptı. Ulusoy ve ailesinin buluşması esnasında duygu dolu anlar yaşandı.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy saha çalışmalarına devam hız kazandırdı. Ulusoy seçim çalışmaları dolayısıyla, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ailesinin yanında olamadı. Ulusoy'un eşi Şule Ulusoy ve kızları sürpriz bir tıp bayramı kutlaması yaptı. Doğu ve Güneydoğulu Kanaat Önderleri ile buluşma programında Ulusoy'un konuşması esnasında ilk önce ekranlara ailesinin görüntülü mesajı yansıtıldı. Ailesinin mesajını ekranda gören Ulusoy büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir anda ailesinin sahne çıkmasıyla Ulusoy, duygu dolu anlar yaşadı.
Ailesinin sürpriz ziyaretinden sonra bir konuşma yapan Ulusoy, "Şoktayım şu anda, affınıza sığınıyorum, kusuruma bakmayın. Arkadaşlar haber de vermediler ben kendi halimde güzel güzel anlatıyordum. Benim için en büyük proje, eşinden ve işinden memnun olan hayatta mutsuzluk aramasın. Her zaman söylemişimdir hakkını ödemeyeceğim Şule Hanım ve yine en büyük enerji kaynaklarım kızlarım. Bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Sizlerin huzurunda bu sürprizi yaptılar. Şimdi enerjim birkaç kat daha arttı. İnşallah Avcılar artık kazanacak diyoruz" dedi.
"Hastası iyiyse, ameliyat ettiği hastası taburcu olduysa bayram o demek"
Başkan adayı Ulusoy'un eşi Şule Ulusoy ise, "Bugün bir bayramsa İbrahim Bey'in çok yakıştığı bir bayram bu. Çünkü İbrahim Bey önceliği insan olan bir insan eve gittiğinde hastası eğer iyiyse ameliyat ettiği hasta eğer taburcu olduysa onun için bayram o demek. ya da kıtalar arası bir yolculukta kalplere dokunabildiyse ve ülkesini temsil ettiyse bayram onun için o zaman. Eve geldiğinde evlatlarıyla beraber güzel vakit geçirdiyse o zaman da bize bayram. Çok teşekkür ediyorum ben ona" diye konuştu.
(MD- ÖY-HK-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

AK Parti, Avcılar, ulusoy, Tıp Bayramı, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktor Başkan Adayına, Ailesinden Duygulandıran Tıp Bayramı Sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]