Doktor başkan, cenazede rahatsızlanan kişiye ilk müdahaleyi yaptı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan katıldığı bir cenaze töreninde rahatsızlanan yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı.



Tarsus Şehir Mezarlığındaki mahalle bekçisi Oktay Avcı'nın cenaze töreninde namaz hazırlığındayken vatandaşlar bir kişinin rahatsızlandığını söyledi. Hemen rahatsızlanan kişinin yanına giden Doktor Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaşlı adamın tansiyonunu ve ateşini ölçtü. Başkan Bozdoğan, yarı baygın olan 75 yaşındaki Bedii Kırma için şekerli su istedi. Kırma'nın hava almasını sağlayan Bozdoğan getirilen suyu yaşlı adama içtirdi. Kendine gelen Bedii Kırma, yakınlarının desteğiyle namaz safından çıkarıldı.



Mezarlık kapısına getirilen Bedii Kırma, burada ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN