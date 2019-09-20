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Doktor Başkan'dan 'Alzheimer' uyarısı

44 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Ekim Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Uzm. Dr. Hatice Kübra Şirin ve dernek yöneticilerini makamında kabul ederek, 'Nöroloji Uzmanı' sıfatıyla önemli tavsiyelerde bulundu.

Doktor Başkan'dan 'Alzheimer' uyarısı, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Ekim Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Uzm. Dr. Hatice Kübra Şirin ve dernek yöneticilerini makamında kabul ederek, 'Nöroloji Uzmanı' sıfatıyla önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Alzheimer yaşının öne çekildiğine dikkati çekerek, özellikle gençlerin telefon, bilgisayar ve televizyondan korunması gerektiğine işaret etti.


21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesi Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Uzman Doktor Hatice Kübra Şirin ve dernek yöneticileri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek 21 Eylül'de yapılacak Nostalji Panayırına davet ettiler.


Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, Alzheimer Derneği'nin önemine işaret ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda Alzheimer hastalarının da yararlanabileceği Uluçınarlar Yaşlı Yaşam Merkezi projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, tesisin 1 ay içerisinde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.


Başkan Büyükkılıç, merkezin, Alzheimer hastalarının yakınları için de faydalı olacağını ifade ederek, "Hasta yakını olanların sosyal hayatlarının sıkıntıya girmemesi, sosyal hayatlarını rahatlıkla yaşayabilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve onları güven içerisinde bırakıp daha sonra alacakları bir yerin olduğunu bilmeleri önemli. Ben Alzheimer derneğimizin bu önemli ve anlamlı çalışmalarını zaten takip ediyorum. Bir Nörolog olarak da takdir ediyorum. Daha fazla iş birliği yapma kanaatimi de paylaşmak istiyorum" dedi.


Günümüzde Alzheimer hastalığına yakalanma yaşının öne çekildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, yaşın öne çekilmesinin nedenlerine dikkat çekerek, korunma yollarıyla ilgili tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:


"Son dönemlerde en çok elektronik uygulamaların beyinde uyarıcı olması ve yapmış olduğu tahribat nedeniyle daha Alzheimer hastalığı daha erken görünmeye başladı. O açıdan çocuklarımızı, gençlerimizi sürekli telefonla, televizyonla, bilgisayarla çok fazla vakit geçirmelerinin önüne geçmeliyiz. Hayatlarında tabi ki olacak, dengeli olarak kullanmalarını yerli yerince kullanmalarını gereksiz yere bu aletlerle birlikte olmamalarını ben şahsen öneririm. Tabi diğer faktörler çok, ama bu bilgi ve internet çağında yaklaşım çok önemli olmaya başladı. İhtiyacı olduğu ve araştırma amaçlı kullandığı zaman bu aletler bir anlam ifade etmeli. Aksi takdirde gereksiz yere elinde bir oyuncak gibi tutmak suretiyle beyne tahribat yapacak ve tahrip edecek uygulamalardan kaçınılmalı diye hatırlatmada bulunmak istiyorum." - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Hatice Çarpar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
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