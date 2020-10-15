Kayseri'de kütüphaneler düzenli olarak sterilize ediliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla şehirdeki kütüphanelerde kitaplardan masalara kadar her şey düzenli olarak sterilize ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi olmak üzere 7 kütüphanede sürekli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor.

Ziyaretçiler, sosyal mesafe kurallarına uyularak, ateşleri ölçülerek ve el dezenfektanı kullanılarak steril bir şekilde içeriye alınıyor.

İçeride 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hazırlanan masalarda çalışmalarını yürüten ziyaretçilerin kullandığı kitaplar, raflardaki yerini almadan önce sterilizasyon makinesinde temizleniyor.

İçerideki çalışmasını sonlandıran kişinin masa ve sandalyeleri temizlik görevlileri tarafından dezenfekte edilerek sonrasında gelen kullanıcı için hazır hale getiriliyor.

Kütüphanelerdeki temizlik kurallarının titizlikle uygulandığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bizim için önemli. Onların daha nezih ve çağın gerekliliklerine uygun şartlarda kendilerini eğitmeleri ve geliştirmeleri için şehrimize çok modern kütüphaneler kazandırdık. Ama yaşanan bu pandemi sürecinde de gördük ki insan sağlığı her şeyin üzerinde. Dolayısıyla önce tedbir diyerek kütüphanelerimizi sürekli dezenfekte ediyor ve buraları kullanan gençlerimizin sağlığını önemsiyoruz. Gençlerimizi bir aile özeni ve titizliği ile kütüphanelerimizde misafir ediyoruz. Bu sebepten ötürü ailelerimiz gönül rahatlığı ile gençlerimizin kütüphanelerimize gönderebilir."