Doktor Başkan sağlık emekçilerinin gününü kutladı - Son Dakika

Doktor Başkan sağlık emekçilerinin gününü kutladı

12.03.2021 14:40
Doktor Başkan sağlık emekçilerinin gününü kutladı, System.String[]

Dünya'nın ve Türkiye'nin tam bir yıldır sağlıkla ilgili çok önemli bir sınavdan geçtiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tüm dünyayı saran salgında en önemli aktörün en ön cephede çarpışan kahraman sağlık çalışanları olduğunu belirtti.

Dünya'nın ve Türkiye'nin tam bir yıldır sağlıkla ilgili çok önemli bir sınavdan geçtiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tüm dünyayı saran salgında en önemli aktörün en ön cephede çarpışan kahraman sağlık çalışanları olduğunu belirtti. Başkan Gürün, Mesai saati gözetmeden, sevdiklerinden ayrı insan sağlığı için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Doktor kelime anlamı ile öğretmek sözcüğünden gelir. Mesaisi, mesleği insan ve insan sağlığı olan, gece, gündüz demeden, mesai saati gözetmeden fedakarca çalışan doktorlarımız bizlerin sağlık alanındaki öğretmenleridir. Sağlık alanında çalışan tüm öğretmenlerimiz bizlerin sağlığı, yaşama tutunması için bir yıldır çok yoruldu. Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını ne yazık ki birçok insanımızı bizlerden aldığı gibi birçok sağlık çalışanımızı da bu salgında kaybettik. Kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Gürün; "Sağlık çalışanlarımızın sesi duyulmalı, sorunları çözülmelidir"

Salgının başlaması, yayılması, azalması, tekrar artması ve tamamen bitirilmesi insanlar olarak bizlerin elinde olduğunu belirten Gürün, " Maske, mesafe, hijyen kuralları yanında alınan tedbirlere de uymalı, sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmeliyiz. Bu salgının bitmesi içi vatandaşlarımız yanında salgının bilimsel yöntemlerle yönetilmesinin de büyük payı var. Aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın talepleri göz ardı edilmemeli, çalışma saatlerinden, bir doktora düşen hasta sayısına, sağlıkta şiddete, covid-19 un meslek hastalığı sayılmasına, performans ve ekonomik durum iyileştirmelerine ve birçok farklı konuda sağlık çalışanlarımızın sorunları çözülmelidir. Tıp ve sağlık alanında Cumhuriyet döneminden sonra insana ve insan sağlığına daha fazla önem verildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kendine devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet, düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister." sözünün de sağlık alanında çalışan bütün doktorlar için bir sorumluluk yine Atatürk'ün "Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz" ifadesinin de Türk doktorlarına güvenin ifadesi olduğunu söyledi.

"Sağlık Çalışanlarımız için ne yapsak azdır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Tıp Eğitimi ülkemizdeki gibi bütün şehirlere Tıp Fakültesi açmak olarak algılanmamalı, Tıp ve sağlık eğitiminde meslek örgütleri ile işbirliği yapan, bilimsel makaleler yayınlayan, üreten, araştırmalar yapan, nitelikli hekimlerimizin yetişmesini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle salgınla mücadelede emekleri ile fark oluşturan, bizlerin sağlığı için sevdiklerinden ayrı kalan, gecesini gündüzüne katan tüm sağlık emekçilerimizin, meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız. Sizler için ne yapılsa azdır" dedi. - MUĞLA

Doktor Başkan sağlık emekçilerinin gününü kutladı

Osman Gürün, Tıp Bayramı, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doktor Başkan sağlık emekçilerinin gününü kutladı - Son Dakika


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