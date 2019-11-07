Son Dakika Haberleri: Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
Son Dakika Güncel Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu

Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu

7 saat önce

Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı ve görev yaptığı meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı.

Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı ve görev yaptığı meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Amasyalılar Caddesi üzerinde bulunan bir tıp merkezi sahibi C.T, birlikte yaşadığı ve aynı yerde göre yaptığı yabancı uyruklu A.K ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, C.T, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla A.K'ye ateş ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine devriye görevi yapan polis ekipleri, 3 dakikada içerisinde olay yerine gelerek, tıp merkezinin kapısında kaçmaya çalışan C.T'ye müdahale ederek yakaladı.

112 Acil Servis ekiplerince Bakırköy Dr. Sadi Konukoğlu Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan çiftin 3 yaşında çocukları olduğu öğrenildi.

Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu

Yeşilkent, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk bayrağı asılı bisikletiyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk konuştu: Bir kadın bana 'Bayrağı indir' dedi, marşı daha gür söyledim
Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan video, sosyal medyaya damga vurdu 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk ettiği için gözaltına alınan anne ve baba serbest

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 10:05:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]