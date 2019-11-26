Doktor, boşandığı eşine tekme tokat saldırdı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kardiyolog M.M. boşandığı eşi A.G.?ye kucağında çocuğunun olduğu sırada tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, A.G. eski eşi hakkında şikayetçi oldu.

Olay 10 Kasım günü akşam saatlerinde, Derince'de bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., boşandığı eşi A.G.?ye 5 yaşındaki kızlarını teslim etmek için eşinin yaşadığı siteye geldi. M.M. ile boşandığı eşi A.G. arasında sitenin bahçesinde tartışma çıktı. M.M. kucağında kızı bulunan A.G.'ye saldırdı. M.M. eşine tekme atıp, yumruk attı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.?yi uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

YUMRUKLAYARAK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bir hastanede memur olarak görev yapan A.G. evlilikleri sırasında eşinden şiddet gördüğünü belirterek, 'Velayeti bende bulunan çocuğumuzu bana teslim ederken, yaşadığım sitenin içerisinde ve çocuğumuzun gözünün önünde beni defalarca tekmeledi. Yumruklayarak ölümle tehdit etti. Çocuğu teslim etmeme, kaçırma, iştirak nafakasını düzenli ödememe gibi icra mahkemelerince de tespit edilmiş suçları mevcuttur. Yaşadığım eve tehdit ve zorla girip evin içinde de tehditlerine devam ederek bana hakaret ve cinsel saldırıda bulunmuş, bunun üzerine belirlenen 6 aylık koruma tedbir kararının süresi, verdiği yalan beyanları doğrultusunda 3 aya düşürülmüştür dedi.

KORUMA KARARININ UZATILMASI GEREK

A.G. koruma kararının uzatılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu

'Saldırı sırasında kucağımda olan çocuğumuz olaydan hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar gördü. Eski eşim M.M.?den gördüğüm şiddet münferit değil sistematiktir ve şiddet mağduru olarak can güvenliğim bulunmamaktadır. Bana ve çocuğumuz için yeniden verilen 3 aylık tedbir ve koruma kararının ara verilmeksizin uzatılması gerekmektedir.