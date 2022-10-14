DOKTOR BUĞRA KAAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

DOKTOR BUĞRA KAAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

14.10.2022 15:22

ATAŞEHİR'de 17 yaşındaki A.U.'nun kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli pratisyen hekim 26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş, son yolculuğuna uğurlandı.

ATAŞEHİR'de 17 yaşındaki A.U.'nun kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli pratisyen hekim 26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş, son yolculuğuna uğurlandı. Anne Nurcan Yücebaş, "O benim çiçeğimdi. Elimden kopardılar." dedi.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki A.U.'nın kullandığı kamyon, kaldırımda bekleyen Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli pratisyen hekim 26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş ile Samet Şenelen'e çarptı. Kazada Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken Samet Şenelen ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buğra Kaan Yücebaş için Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende babası Cengiz, annesi Nurcan ile kardeşleri Barış ve Berkcan Yücebaş taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durduğu gözlenen acılı aileyi yakınları teselli etti. Barış ve Berkcan kardeşler cenaze boyunca tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Helallik alınması sonrasında cenaze namazı kılındı. Kaan Buğra Yücebaş, namazının ardından Beykoz Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne Nurcan Yücebaş, "Doyamadım, kuzum, doyamadım" diyerek oğlunun ölümüne ağladı. Anne Nurcan Yücebaş, "O benim gözümün nuruydu. O benim çiçeğimdi. Elimden kopardılar. Ben daha doyamadım. Geldi birisi aldı elimden. Üstüne araba sürdüler. Kuzum bir tanem. Oğlum benim doyamadım sana" dedi.

"MELEK GİBİ ÇOCUKTU"

Üniversiteden arkadaşı olan Doktor Nihan Aydemir, "Herkesin çok sevdiği bir insandı. Melek gibi biriydi. Kimseyi kırmak istemezdi. Daha hayatına doyamadan gitti. Çok üzgünüm. TUS sınavında iyi bir puan aldı. Çalışmak kısmet olmadı" dedi. Amcası Erol Yücebaş, "Hayatını daha yeni yaşamaya başlayacaktı. İşe başlayalı daha bir ay olmadı. Hayatına başlayamadı" diye konuştu.

"GENCECİK YENİ MEZUN BİRİYDİ"

Yücebaş'ın üniversiteden hocası Prof. Dr. İlhan Asya Tanju, "Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olmuştu. Her zaman güleryüzüyle başarısıyla hatırladığımız, her zaman insanlara ve ailesine karşı saygılıydı. Buğra'yı sevmeyen bir kişi tanımıyorum. Hatırladığım her zaman onun gülen yüzüdür. Gencecik yeni mezun olmuş birini acı şekilde kaybetmek yüreğimizi acıttı. Kendisini çok severdim. 17 yaşındaki bir delikanlıya arabayı veren başta ailesi sorumludur. Bu bir kaza değildir" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım Genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım Ataşehir'de kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun cenazesi defnedildi Ataşehir'de kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun cenazesi defnedildi
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOKTOR BUĞRA KAAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
16:51 Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu
16:46 İngiltere'de pahalılığı eleştiren aktivist grup, Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü
16:41 ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar...
16:32 Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu
16:32 Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 17:56:36. #1.12#
SON DAKİKA: DOKTOR BUĞRA KAAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement