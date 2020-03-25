Doktor çift, çocuklarıyla 'sosyal mesafe' gözeterek görüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktor çift, çocuklarıyla 'sosyal mesafe' gözeterek görüşüyor - Son Dakika

Doktor çift, çocuklarıyla 'sosyal mesafe' gözeterek görüşüyor

6 saat önce

KONYA'da görev yapan doktor çift Demet ve Mehmet Ali Acar, koronavirüs hastalığı şüphesiyle karantina altındakilerle ilgilenmeye başlayınca, 2 çocuklarıyla sosyal mesafeyi gözeterek görüşmeye başladı.

Doktor çift, çocuklarıyla 'sosyal mesafe' gözeterek görüşüyor, System.String[]

KONYA'da görev yapan doktor çift Demet ve Mehmet Ali Acar, koronavirüs hastalığı şüphesiyle karantina altındakilerle ilgilenmeye başlayınca, 2 çocuklarıyla sosyal mesafeyi gözeterek görüşmeye başladı. Çift, salgın sürecinde çocuklarını hastalıktan korumak için anneannelerine bırakırken, iş çıkışı asansör önüne koydukları sandalyelerde oturarak onlarla konuşup, oyun oynadı. Doktor çift çocuklarıyla teması tamamen keserken, ailenin bu görüntüleri ise sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Demet Acar, yaklaşık 10 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altında tutulan hastaların tedavisiyle ilgilenmeye başladı. Bunun üzerine Demet Acar, eşi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Acar ile karar alıp, doktor oldukları için kendilerinin de virüs nedeniyle enfekte olabilecekleri şüphesiyle çocuklarıyla evlerini ayırdı. Ardından Demet Acar, 4 ve 14 yaşındaki 2 çocuğunu annesinin evine bıraktı. Acar çifti, hastanedeki nöbetlerinin ardından annesinin evine gidip, kendileri apartmandaki asansör kapısı yanına koydukları sandalyeye, çocukları da evin kapısının yanına koydukları sandalye oturup, karşılıklı sohbet ediyor. Bu ana ait paylaşılan video ise sosyal medyada ilgi gördü.

'FEDAKARLIK YAPMALIYIZ'

Yaklaşık 10 gün önce yurt dışından Konya'ya gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hastaların tedavisiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Demet Acar, yaşananları şöyle anlattı:

"İlk yurt dışından Konya'ya gelen hastalar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır ek binasında karantina altına alındı. Bende 2 gün orada görevliydim. Sonra eşim, tedirgin oldu ve çocuklarla evi ayırmamız gerektiğini, sonuçta enfekte olabileceğimizi söyledi. Çocuklarla evi ayırdık. Annemin yanına bıraktım.  Ben nöbetten çıktıktan sonra eşimle birlikte, annemin evine gidip çocuklarımla asansörün önüne koyduğumuz 2 sandalyeye oturup sohbet ediyoruz. Onlar ise anneannelerinin kapısında sandalyede oturuyor. Evimizden demlediğimiz çayımızı da götürüp, çocuklarımızla sosyal mesafeyi koruyarak oynuyoruz, el teması kesinlikle yapmıyoruz. Yaklaşık 10 gündür çocuklarımızla kesinlikle temas etmiyoruz, çocuklarımıza sarılamıyoruz, öpemiyoruz. Tüm halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bizler fedakarlık yaparken onların da kısa bir sürede olsa taşın altına eline koymalarını istiyoruz."

'SAMİMİ BİR KAMU SPOTU'

Çocuklarıyla sohbet ettikleri anına ait videoyu kardeşinin çektiğini belirten Acar, "Kardeşim anı olmasın için görüntüleri çekti. Annem ise sokağa çıkan insanların duyarlı davranmaları için ısrarla o videoyu twitter'da yayınlanmasını istedi. Samimi bir sağlık çalışanından kamu spotu olarak değerlendirilmesini istiyorum" dedi.

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Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Ali Acar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:33 Kaynak: DHA

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