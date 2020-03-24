DOKTOR ÇİFTİN ÇOCUKLARIYLA TEBESSÜM ETTİREN GÖRÜŞMESİ - Son Dakika
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DOKTOR ÇİFTİN ÇOCUKLARIYLA TEBESSÜM ETTİREN GÖRÜŞMESİ

6 saat önce

İSTANBUL DHAKoronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çiftin, mesafeyi koruyarak çocuklarıyla görüşme anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşıldı.

DOKTOR ÇİFTİN ÇOCUKLARIYLA TEBESSÜM ETTİREN GÖRÜŞMESİ, System.String[]

İSTANBUL DHA

Koronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çiftin,  mesafeyi koruyarak çocuklarıyla görüşme anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşıldı.

Doktor çiftin çocuklarıyla mesafeyi koruyarak görüşme anları sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. Koronavirüs nedeniyle zamanlarının çoğunu hastanede geçiren doktor çift, dayılarına teslim ettikleri iki çocuklarıyla aradaki mesafeyi koruyarak görüştü. Koronavirüs tedbiri alan doktor çift; kendileri evin girişinde, iki erkek çocukları ise içerideki bir odada oturarak birbirleriyle konuştu. Tebessüm ettiren diyaloglara sahne olan görüşme cep telefonu kamerasına kaydedildi.  Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, altında destek yorumları atıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Doktor çiftin çocuklarıyla görüşmeleri


Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:26 Kaynak: DHA

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