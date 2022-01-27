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Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! - Son Dakika

Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!

27.01.2022 10:45

Trabzon'da 4 ay önce meslektaşı Ümit Keleş ile evlenen doktor Burcu Bulut'un babası emekli astsubay Basri Bulut'un takı tartışması nedeniyle damat ile ailesinden 3 kişiyi silahla yaraladığı kavga ile ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede; tutuklu Basri Bulut hakkında 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturmada delil olan ses kaydında ise Burcu Bulut Keleş babasına 'vur, hepsini vur' dediği iddia edildi.

25 Eylül 2021 tarihinde 1 Nolu Bostancı Mahallesi, Hasan Çavuş Sokak'ta meydana gelen olayda Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş geçen yıl 11 Eylül'de yapılan düğünle evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı.

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda kan donduran ses kaydı: Vur, hepsini vur

GELİNİN BABASI KURŞUN YAĞDIRDI

Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı.

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda kan donduran ses kaydı: Vur, hepsini vur

"BİR ANDA ÜZERİME DOĞRU YÜRÜDÜLER"

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanan ve sorgusunda "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, tutuklandı.

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda kan donduran ses kaydı: Vur, hepsini vur

DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ

Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu Basri Bulut hakkında 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan yaralanan her kişi için 2'şer yıl olmak üzere toplam 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Burcu Bulut Keleş için de 'azmettirmek' suçundan babası kadar hapis cezası istendi.

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda kan donduran ses kaydı: Vur, hepsini vur

SES KAYDI DETAYLARI İDDİANAMEDE

Doktor çiftin, düğünden 2 hafta sonra takılan takıların paylaşımının yanı sıra muhafaza edileceği yer konusunda aileler arasında tartışma yaşandığının anlatıldığı iddianamede; olayda yaralanan damat tarafınca evde yaşananlarının cep telefonu aracılığıyla kayda alındığı ses kaydı soruşturmaya delil olarak sunuldu. Doktor çiftin, karşılıklı tazminat talebiyle boşanma talebinde bulundukları mahkemeye de delil olarak sunduğu bahse konu ses kaydının ayrıntıları da ortaya çıktı. Ses kaydında; tartışma sonrası evde bir süre sessizlik olduğu, ardından 5 el silah sesi duyulduğu, silahlı eylem öncesi Dr. Burcu Bulut Keleş'in ise babasına "Vur, hepsini vur" dediği belirtildi.

GELİNİN BABASI UZAK ATIŞ YAPMIŞ

Hakkında hapis cezası istenen Basri Bulut'un olayda kullandığı silahla uzak mesafeden atışları yaptığı, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin adli ve kriminal raporların yer aldığı iddianamede ayrıca ses kaydı yapan aileler hakkında ise 'ek kovuşturmaya yer olmadığına' dair ek karar verildi. Sanıklar, Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

YORUMLAR (4)
  • Kzk : Bütün masrafı erkek tarafı yapsın, kız tarafı sadece istemeyi bilsin, sonra takılar kızda kalsın : ) yokkk yaaaaaaa oldu başka bir isteğiniz var mı. O zaman kız tarafında düğüne ortak olsun, takılar yarı yarıya olur Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Burcu Bulut, Astsubay, Trabzon, Emekli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! - Son Dakika
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