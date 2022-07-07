Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, şehirdeki bir başka hastanede çalışan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürüldü. İnfial yaratan olayın ardından Türkiye Tabipler Birliği bugün ve yarın iş bırakma kararı aldı.

GAZİANTEP VALİSİ GÜL'DEN CİNAYET SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bugün birçok şehirde sokağa çıkan sağlık çalışanları protesto gösterileri düzenlerken, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün kanlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.

"ASIL ACI OLANI HERKESİN MEVZİ KAZANMA DERDİNDE OLMASI"

Doktor Ekrem Karakaya cinayetinin "sağlıkta şiddet" sayılamayacağını belirten Vali Gül paylaşımında, "Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız." sözleri yer aldı.

VALİ GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Gelen tepkiler sonrası sessizliğini Haberler.com'a bozan Gaziantep Valisi Gül şu ifadeleri kullandı: "Olay çok üzücü, hepimizi derinden sarstı. Ailesine ve meslektaşlarına sabır diliyorum. Doktor kimliğiyle açılan çok sayıda sahte hesapla olay provoke ediliyor. Olay soğukkanlı işlenmiş bir cinayet ve sonrasında intihar olduğu için sağlıkta şiddetin çok ötesinde bir şey. Sağlıkta şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu da ancak toplumsal şiddetin ortadan kaldırılması ile sağlanabilir. Bu konuda hepimize düşen görevler var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, rabbim şehit doktorumuzun ailesine ve sevenlerine sabır versin."



