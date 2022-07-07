Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde

07.07.2022 16:34
Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde

Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımla tepki toplayan Gaziantep Valisi Davut Gül, sessizliğini Haberler.com'a yaptığı açıklamayla bozdu. Cinayetin planlı olduğunu vurgulayan Vali Gül, "Olay soğukkanlı işlenmiş bir cinayet ve sonrasında intihar olduğu için sağlıkta şiddetin çok ötesinde bir şey. Sağlıkta şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, şehirdeki bir başka hastanede çalışan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürüldü. İnfial yaratan olayın ardından Türkiye Tabipler Birliği bugün ve yarın iş bırakma kararı aldı.

GAZİANTEP VALİSİ GÜL'DEN CİNAYET SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bugün birçok şehirde sokağa çıkan sağlık çalışanları protesto gösterileri düzenlerken, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün kanlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.

Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu

"ASIL ACI OLANI HERKESİN MEVZİ KAZANMA DERDİNDE OLMASI"

Doktor Ekrem Karakaya cinayetinin "sağlıkta şiddet" sayılamayacağını belirten Vali Gül paylaşımında, "Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız." sözleri yer aldı.

VALİ GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Gelen tepkiler sonrası sessizliğini Haberler.com'a bozan Gaziantep Valisi Gül şu ifadeleri kullandı: "Olay çok üzücü, hepimizi derinden sarstı. Ailesine ve meslektaşlarına sabır diliyorum. Doktor kimliğiyle açılan çok sayıda sahte hesapla olay provoke ediliyor. Olay soğukkanlı işlenmiş bir cinayet ve sonrasında intihar olduğu için sağlıkta şiddetin çok ötesinde bir şey. Sağlıkta şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu da ancak toplumsal şiddetin ortadan kaldırılması ile sağlanabilir. Bu konuda hepimize düşen görevler var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, rabbim şehit doktorumuzun ailesine ve sevenlerine sabır versin."


YORUMLAR
500
Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! 'Bu olay sağlık terörüdür' diyerek eleştirildi Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! 'Bu olay sağlık terörüdür' diyerek eleştirildi Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama

Ekrem Karakaya, Gaziantep, Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:34 Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement