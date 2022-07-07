Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu

07.07.2022 15:40
Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün infial yaratan olayın ardından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Attığı tweet'te "Bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" ifadesini kullanarak sosyal medyayı ayağa kaldıran Vali Gül sessizliğini Haberler.com'a bozdu. Vali Gül...

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, şehirdeki bir başka hastanede çalışan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürüldü.

KARAKAYA'NIN ÖLDÜRÜLMESİ SONRASI DOKTORLAR AYAKTA

Doktor Karakaya'nın hastane içine kadar giren biri tarafından silahla öldürülmesi Türkiye'de görev yapan sağlık görevlilerinin büyük tepkisini çekerken, infial yaratan olayın ardından Türkiye Tabipler Birliği bugün ve yarın iş bırakma kararı aldı.

GAZİANTEP VALİSİ GÜL'DEN CİNAYET SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bugün birçok şehirde sokağa çıkan sağlık çalışanları protesto gösterileri düzenlerken, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün kanlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.

"ASIL ACI OLANI HERKESİ MEVZİ KAZANMA DERDİNDE OLMASI"

Doktor Ekrem Karakaya cinayetinin "sağlıkta şiddet" sayılamayacağını belirten Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız."

Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu

ATTIĞI TWEET SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Gaziantep Valisi Gül'ün attığı tweet sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, çok sayıda kullanıcı valinin kullandığı "Bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" ifadesine tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu
Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu

GAZİANTEP VALİSİ GÜL, HABERLER.COM'A KONUŞTU

Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Haberler.com'a konuşan Vali Gül şu ifadeleri kullandı;

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SON DAKİKA: Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu - Son Dakika
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