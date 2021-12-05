DOKTOR COVİD-19'U, HASTASI KANSERİ YENDİ - Son Dakika

COVID-19 salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından biri olan Doç. Dr. Sacit Nuri Görgel (40), koronavirüsü yendikten sonra görevine geri döndü. Testis kanseri olan hastası Barış Öztoprak'ı (26) yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşturan Doç. Dr. Görgel, hastaların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek "Gülen hastalar görmek bizi mutlu ediyor. Hep beraber mücadele etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Belli tedbirlere uyarak bu süreçten çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde çalışan Doç. Dr. Sacit Nuri Görgel, bir süre önce Covid-19 geçirdikten sonra görevine döndü. 30 Kasım'da testis kanseri lenf bezine sıçrayan Barış Öztoprak'ın ameliyatını gerçekleştiren Görgel, hem koronavirüsü yenmenin hem de hastasını sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Covid-19 nedeniyle 15 gün karantinada kaldığını ve semptomları ağır bir şekilde geçirdiğini ifade eden Doç. Dr. Görgel, hastalara şifa olmaya çalıştığını belirterek, en büyük motivasyonunun sağlığına kavuşan hastalar olduğunu anlattı. Salgının tüm dünyada etkisini gösterdiğini dile getiren Dr. Görgel, "Bu süreçten nasibini almış biri olarak ağır geçirdim hastalığı. Fakat kendimi iyi hissettikten sonra göreve başladım. Hastalarımıza şifa olmaya çalışıyoruz. Barış Bey'e de zor bir ameliyat yaptık. Sağlığına kavuşmuş olması bizi mutlu ediyor. Onların iyi olması bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Ne kadar Covid-19 süreci sağlık çalışanlarını etkilese de biz hep beraber bir sağlık ordusu olarak hastaların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Gülen hastalar görmek bizi mutlu ediyor. Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Hep beraber mücadele etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Belli tedbirlere uyarak bu süreçten çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Evli, 1,5 yaşında bir çocuğu olan ve dekorasyon üzerine kendi işini yapan Barış Öztoprak ilk şikayetlerinin nisan ayında başladığını ve acilen ameliyata alındığını anlattı. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gördüğünü dile getiren Öztoprak, karın bölgesindeki kanserli hücreler için ikinci ameliyatı olduğunu söyledi. Pandemi döneminde özellikle sağlık çalışanlarının oldukça fedakarca çalıştığını kaydeden Öztoprak, şunları söyledi:

"Önce testis ameliyatı oldum. Şişlik ve ağrılar vardı. Acil ameliyata aldılar. Patoloji sonucu kanser hücreleri tespit edildi. Kemoterapinin ardından ikinci ameliyatımı oldum. Pandemi işim de dahil olmak üzere tüm hayatımı etkiledi. Burada yatarken bile, risk var mı diye, tedirgin oluyorum. Sağlık çalışanları bizden daha fazla risk altında. Her hastalığı görüyorlar. Ameliyat sırası bekleyenler var. Sağlık çalışanlarının yoğunluğu çok, yetişemiyorlar. Her birine binlerce kez teşekkür ediyorum."

'ERKEKLERDE EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ'

Öztoprak'ı ameliyat eden ekipten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yiğit Akın da testis kanserinin 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen organ kanserlerinden biri olduğunu belirterek, "Erkek yumurtalık kanserlerinde ülkemiz verileri dünya ile örtüşüyor. Ancak farkındalık çok önemli. En ufak bir sorun yaşayanların bir an önce üroloji hekimine müracaat etmeleri gerekiyor. Hastamız başka bir yerde ameliyat olduktan sonra karın zarı arka tarafındaki lenf bezlerine sıçrama olduğu için bir kemoterapi gördü. Ardından lenf bezlerine sıçrayan kitleleri başarıyla çıkarttık. Başarılı bir ameliyat oldu."