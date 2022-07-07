Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım - Son Dakika
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Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım

07.07.2022 09:47

Geçtiğimiz gün Konya'da vahim bir cinayet yaşandı. Hacı Mehmet Akçay isimli katil, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu uzman doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdükten sonra intihar etti. Ülkeyi sarsan olay sonrası Akçay'ın sosyal medya paylaşımları ise şoka uğrattı. TikTok hesabından sık sık videolar paylaşan Akçay bir paylaşımında Yılmaz Güney'in Aç Kurtlar filmindeki, "Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım." repliğini kullandığı görüldü.

Dün Konya Şehir Hastanesi'ne giden Hacı Mehmet Akçay (39), kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı (47) silahla vurduktan sonra intihar etti. Karakaya ve Akçay, ameliyata alındı ancak ikisi de kurtarılamadı.

1 AY ÖNCE KAYBETTİĞİ ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ

Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı anlaşılan saldırganın Yunak Devlet Hastanesinden belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesine gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırganın, 57 yaşındaki annesi Keziban Akçay'ın yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının yaşamını kaybettiği belirtildi.Saldırgan Akçay'ın, annesinin yaşamını yitirmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırıda kullanılan silahın, saldırgan adına kayıtlı taşıma ruhsatlı olduğu belirlendi.

Doktoru öldürüp intihar eden şahsın sosyal medya hesabında dikkat çeken video: Baş kesen celladım
Dr. Ekrem KARAKAYA

DOKTOR BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Karakaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Evli 2 çocuk babası Karakaya'nın teslim alınan cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Develi Devlet Hastanesi önünde bekleyen Karakaya'nın yakınları ve sağlık çalışanları cenazeyi omuzlarına alarak, morga taşıdı. Karakaya, yarın öğlen Develi ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Doktoru öldürüp intihar eden şahsın sosyal medya hesabında dikkat çeken video: Baş kesen celladım

KATİLDEN YILMAZ GÜNEY PAYLAŞIMI

Öte yandan Akçay'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti. TikTok'u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay'ın paylaştığı bir videoda, Yılmaz Güney'in Aç Kurtlar filmindeki, "Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Doktoru öldürüp intihar eden şahsın sosyal medya hesabında dikkat çeken video: Baş kesen celladım
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Ekrem Karakaya, Mehmet Akçay, Yılmaz Güney, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım - Son Dakika
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