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Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan şahıs duruşmada özür diledi - Son Dakika

Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan şahıs duruşmada özür diledi

05.11.2021 00:57
Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan şahıs duruşmada özür diledi

Doktor Ertan İskender'i görevi başında bıçaklayan şahıs, duruşmada doktordan özür diledi ve öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Doktor Ertan İskender'i görevi başında bıçaklayan şahıs, duruşmada doktordan özür diledi ve öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Ertan İskender, muayene ettiği hastası Bayram N. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, sağ elinden ve sırtının sağ tarafından bıçaklanmıştı. Olay sonrası ameliyata alınan İskender bir hafta süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada sanık Bayram N., 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından yargılanıyor. Duruşmaya tutuklu sanık Bayram N., mağdur doktor Ertan İskender ve taraf avukatları katıldı.

"Ertan İskender'den özür diliyorum"

Hakim karşısına çıkan sanık Bayram N. yaptığı savunmasında öldürme kastının olmadığını beyan ederek, "Olay günü randevulu bir şekilde hastaneye geldi. Sonrasında Ertan İskender'le konuştum ve kendisi beni azarladı. Sonra soru sormak için yanına gittim ve sohbet ettikten sonra içeride bir sorun yaşamadan dışarı çıktım. Sonrasında bir anlık sinirle cebimdeki bıçağı çıkardım ve Ertan İskender'e bir kere vurdum. Kendisinden özür diliyorum ve öldürme kastım olmadı.

"Umarım caydırıcı bir ceza verilir"

Elindeki hasarın çalışmasında engel teşkil edecek bir durum olmadığını söyleyen Doktor Ertan İskender, "Çok kötü bir durum, psikiyatrik tedavim devam ediyor. Görünce çok kötü hissettim mahkeme aşamasında devam etmek istemedim. Umarım caydırıcı bir ceza verilir. Bu ceza sırf benim için değil sağlık camiası adına da caydırıcı olarak bir ceza olarak gelir. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetleri bir nebze durduracak bir ceza bekliyorum. Elimi kullanabiliyorum bir kısıtlılık ve uyuşma söz konusu ama çalışmamı engelleyecek bir durum yok" diye konuştu.

"Sanığın beyanları bertaraf edecek delillerimiz dosyada mevcut"

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan sanık müdafi Avukat Özge Kalyoncu, "Sanık tamamıyla savcılıkta vermiş olduğu ifadenin tam tersi bir ifade vererek, o gün bıçağı kendisinin getirdiğini itiraf etti. Hatta bir tık ileri giderek, kendisinin her zaman randevulu olarak hastaneye geldiğini iddia etti. Ancak şöyle ki hastane kayıtlarına zaten ayrıyeten bakılacak mahkeme kararıyla. Randevusuz gelerek artık doktorları taciz boyutuna geldi bu durum. Sanık lehine olarak doktor beyden özrünü talep etti. Fakat mahkemede yargılanmasına devam ediliyor. Ertan beye vurulan bıçak darbelerinin sayısı çok önem arz ediyor. Ertan bey belinden bıçaklanıyor ve parmağının da kesilmesi bu durumda ancak bu ikinci darbeye bağlı. Şöyle ki bir kişi arkadan bıçakladığınızda ancak acısından istinaden arkaya döner ve ikinci bir darbe alırsa eli yaralanır. Ancak sanık lehine olarak tek bir darbe vurduğunu söylüyor. Öldürme kastı olmadığını söylüyor. Yaralama ilişkin bir beyanda bulunuyor. Bu beyanları bertaraf edecek delillerimiz dosyada mevcut" dedi.

Sanığın beyanlarını dinleyen mahkeme, Bayram N.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak tarihine erteledi. - ANKARA

İskender, Mahkeme, Bayram, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan şahıs duruşmada özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan şahıs duruşmada özür diledi - Son Dakika
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