Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Ankara'da Doktor Ertan İskender'i sırtından ve elinden yaralayan sanık Bayram Nargüner hakkında verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ertan İskender, muayene ettiği hastası Bayram Nargüner tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, sağ elinden ve sırtının sağ tarafından yaralanmıştı. Olay sonrasında yargılanan sanık Nargüner'e 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın katılana yönelik eylemine devam edecekken araya girenler tarafından eylemine son vermek durumunda kalması, bu bağlamda sanığın eylemine kendi istek ve iradesiyle son vermemiş olması ve olayın hemen akabinde de olay yerinden kaçmaya çalışması, katılan doktorun acil ameliyat edilerek hayata döndürülmüş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanık Bayram Nargüner'in kendisiyle yeteri kadar ilgilenmediğini düşündüğü katılan Doktor Ertan İskender'e yönelik eyleme bağlı olarak açığa çıkan kastının yaralamaya yönelik değil öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Böylece sanığın üzerine atılı olan ve sübut bulan kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan mahkememizce cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın adli sicil kaydı nazara alındığında suç işlemeye meyilli olması, sabıkasının çokluğu ve gerçekleştirdiği olayın vehameti nedeniyle hakkında TCK'nın 62'nci maddesi hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir." - ANKARA