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Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava - Son Dakika

Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava

16.11.2021 11:11
Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava

ANKARA'da, 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren, oğlu A.A.

ANKARA'da, 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren, oğlu A.A.'yı (16) da darbedip, bodrum kata kilitleyen Mehmet Erdoğan (45) hakkında 'eşi kasten öldürmek', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 26 yıla kadar hapis istemiyle cezası istemiyle dava açıldı.

Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 9 Mayıs'ta Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi. Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 KEZ BIÇAKLAMIŞ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nda alınan rapora göre, Erdoğan'ın vücudunda 5 öldürücü bıçak darbesi tespit edildiği aktarıldı. A.A.'nın da ifadesine yer verilen iddianamede, Mehmet Erdoğan'ın, uyuduğu sırada kafasına sert cisimle A.A.'ya vurduğu, annesine ait kredi kartı ve evrakın bulunduğu çantanın yerini sorduğu ardından da el ve ayaklarını bağlayarak bodrum kata indirdiği belirtildi.SUÇ KAYITLARI DA İDDİANAMEDEİddianamede, Mehmet Erdoğan hakkında cinayetten önce de eşinin şikayeti üzerine darp suçlamasıyla dava açıldığı, yine Zeynep Erdoğan'ın 315 bin TL ve 100 bin TL değerindeki altınının kaybolması üzerine şikayette bulunduğu, bu şikayetle ilgili de soruşturma açıldığı aktarıldı. Mehmet Erdoğan hakkında, Zeynep Erdoğan ile evlenmeden önce de dolandırıcılık, kredi ve banka kartlarının kötüye kullanılması, hırsızlık suçlarından verilen mahkumiyet ve hükümlerin yer aldığı belirtildi.'SAVUNMASINA İTİBAR EDİLEMEZ'İddianamede, Mehmet Erdoğan'ın ifadesine de yer verildi. Mehmet Erdoğan'ın, eşinin "Seni aldattım, senden daha yakışıklı birini buldum" diyerek üzerine saldırdığını, kendisini korumak için elindeki bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Ancak elde edilen tüm deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda Mehmet Erdoğan'ın, olayda kendisini savunduğu ve kendisini kaybettiği yönündeki savunmasına itibar edilmeyeceği aktarılarak 'eşi kasten öldürmek', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama suçlarından' ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis talep edildi.

Mehmet Erdoğan, iddianameyi kabul eden Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava
Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava

Mehmet Erdoğan, Zeynep Erdoğan, Ankara, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava - Son Dakika
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