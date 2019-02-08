Son Dakika Haberleri: Doktor, Evinin Banyosunda Ölü Bulundu

Doktor, Evinin Banyosunda Ölü Bulundu

46 dakika önce

KARAMAN'da pratisyen hekim Doğan Çıbık (55), evinin banyosunda ölü bulundu.

Doktor, Evinin Banyosunda Ölü Bulundu, System.String[]
KARAMAN'da pratisyen hekim Doğan Çıbık (55), evinin banyosunda ölü bulundu. Polis, başında yara ve kanama oluşan Çıbık'ın, düşme sonucu mu öldüğünü, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

Olay, bugün sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi İşçi Sağlı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Doğan Çıbık'a yakınları telefonla ulaşamayınca, evine gitti. Eşinin de 3 gün önce İzmir'deki çocuklarının yanına gittiği öğrenilirken, evin kapısını da açan olmayınca polise haber verildi.

Çilingir yardımıyla eve girildiğinde Çıbık, banyo da kanlar içinde ölü bulundu. Başında yara olduğu tespit edilen Çıbık'ın, cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, başında yara ve kanama oluşan Çıbık'ın, düşme sonucu mu öldüğü, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

?FOTOGRAFLI - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:25 Kaynak: DHA

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