Doktor, Evinin Banyosunda Ölü Bulundu (2)
1 saat önce
KALP KRİZİ GEÇİRİP, DÜŞMÜŞKaraman'da evinde banyoda ölü bulunan Doğan Çıbık'ın yapılan ilk otopsisinde, başındaki yara ve kanamanın, düşme sonucu gerçekleştiği belirlendi.
KALP KRİZİ GEÇİRİP, DÜŞMÜŞ Karaman
'da evinde banyoda ölü bulunan Doğan Çıbık'ın yapılan ilk otopsisinde, başındaki yara ve kanamanın, düşme sonucu gerçekleştiği belirlendi. Çıbık'ın, kalp krizi geçirmesi sonucu düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin detaylı otopsisinde belirleneceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:41 Kaynak: DHA
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