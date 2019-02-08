Son Dakika Haberleri: Doktor, Evinin Banyosunda Ölü Bulundu (2)

Doktor, Evinin Banyosunda Ölü Bulundu (2)

1 saat önce

KALP KRİZİ GEÇİRİP, DÜŞMÜŞKaraman'da evinde banyoda ölü bulunan Doğan Çıbık'ın yapılan ilk otopsisinde, başındaki yara ve kanamanın, düşme sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Doktor, Evinin Banyosunda Ölü Bulundu (2), System.String[]
KALP KRİZİ GEÇİRİP, DÜŞMÜŞ

Karaman'da evinde banyoda ölü bulunan Doğan Çıbık'ın yapılan ilk otopsisinde, başındaki yara ve kanamanın, düşme sonucu gerçekleştiği belirlendi. Çıbık'ın, kalp krizi geçirmesi sonucu düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin detaylı otopsisinde belirleneceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:41 Kaynak: DHA

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