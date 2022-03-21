Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

21.03.2022 14:09
Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste Uzman Çavuş ile doktor arasında yaşanan arbede sonrası görevli doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste Uzman Çavuş ile doktor arasında yaşanan arbede sonrası görevli doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Acil Serviste yaşanan olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş Ali A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı. Olayın taraflarından Doktor Tahir T. 10 gün izin aldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle doktor hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Uzman Çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de Jandarma Uzman Çavuş'u alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı. Hastane yönetiminin Uzman Çavuş'un taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.

(Bekir Tosun/ İHA)

Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

YORUMLAR
500
Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. Son Dakika | Jandarma Uzman Çavuş hakkındaki tedbir kaldırıldı Son Dakika | Jandarma Uzman Çavuş hakkındaki tedbir kaldırıldı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Çavuş, Muğla, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
13:37 Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement