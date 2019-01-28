Son Dakika Haberleri: Doktor Hastanedeki Odasında Ölü Bulundu

Doktor Hastanedeki Odasında Ölü Bulundu

45 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir doktor hastanedeki odasında ölü bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir doktor hastanedeki odasında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Seydişehir Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. İsmail Cem Temel (32), gündüz girdiği 5 ameliyattan sonra uzun süredir devam eden bel ağrısı şikayetinden dolayı serum taktırarak hastanedeki odasına geldi. Mesai günü sonu odaya temizlik yapmak için giren görevliler, Temel'in telefonla konuştuğunu zannederek dışarı çıktı. Görevliler, diğer odaların temizliği bittikten sonra yeniden odaya girdiklerinde Doktor İsmail Cem Temel'i aynı halde görünce hemen acil servise haber verdi. Odaya çıkan sağlık görevlileri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Temel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, doktorun eşinin de Seydişehir Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Konya, Seydişehir, 3. Sayfa
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