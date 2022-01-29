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Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı - Son Dakika

Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı

29.01.2022 15:17
Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde anne karnında ölen bebek Manavgat Devlet Hastanesi'nde sezayenla alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde anne karnında ölen bebek Manavgat Devlet Hastanesi'nde sezayenla alındı. Bebeğin doktor ihmalinden öldüğünü iddia eden aile, polise şikayette bulundu. Azra ismini vermeyi düşündükleri bebeğin cansız bedenini mavi çarşafa sarılı halde hastane morgundan alan Emre Deniz, otomobiliyle mezarlığa götürdü.

Manavgat'ta oturan Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti ilk çocuklarının doğum heyecanını yaşayamadan Azra ismini vermeyi düşündükleri bebeği toprağa verdi. Hamileliğin son günleri olması nedeniyle dün Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelen çift, bebeklerinin anne karnında öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Dün akşam saatlerinde hastanede sezaryenle anne karnından alınan bebek morga konuldu. İncelemenin ardından bugün saat 09.30 sıralarında Emre Deniz ve aile üyeleri bebeği hastane morgundan aldı. Morgda mavi çarşafa sarılı bebeği kucağında otomobiline götüren Emre Deniz'in üzgün olduğu gözlendi. Aile, bebeği Hacıaliler Mahallesi'ndeki mezarlığa defnetti.

BEBEĞİN HASTANEDE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİCuma günü öğleden sonra hastaneye geldiklerinde bebeğin sağ olduğunu iddia eden Emre Deniz'in babası Mustafa Deniz, "Çarşamba günü gelinim kontrole geldi. Dün yine geldik. Gelinim hastanedeyken hamilelik sürecinde kontrol eden doktor gelmedi. Kimse de yardımcı olmadı. En son nöbetçi doktora 'telefon edin, kendisi gelsin' dedim. Benim torunum şu anda öldü" dedi.'DOĞACAĞI GÜN GEÇMİŞ, BEBEĞİ NEDEN BEKLETİYOR'Hamilelik döneminde sık sık doktor kontrolüne geldiklerini belirten Selcan Deniz'in annesi Şahane Kaya, ise şunları söyledi: "Doktor doğum yaklaştığı için gün aşırı çağırmaya başladı. Çarşamba günü doktor 'bebek iri normal olmayabilir, sezaryenle alabiliriz. Cuma günü yine gelin. Cuma günü bir sıkıntı olursa hemen getirirsiniz. Cuma olmazsa gerekirse pazartesi günü sezaryenle alırız' dedi. Bebek iri madem normal doğum olmayacağını biliyor doğacağı gün geçmiş, bebeği neden bekletiyor."Kızının bebeğini kucağına almayı çok istediğini dile getiren Kaya, doktordan ve ihmali olduğunu düşündüğü hastane personelinden şikayetçi olduklarını söyledi. Kaya, "Şu anda canımın acısını, öfkemi anlatamıyorum. Bebek madem normal doğum olmayacak sezaryenle acil olarak alınabilirdi., Neden almadılar" ifadelerini kullandı.'HESABINI KİMDEN SORACAĞIM'Selcan Deniz'in babası Zafer Kaya ise bebeğin anne karında ölü olduğu halde müdahale edilmediğini iddia etti. Zafer Kaya, "Çocuk anne karnında ölü olarak duruyor, doktorlar müdahale etmiyor. Benim çocuğum ölürse bunun hesabını kimden soracağayım. 2- 3 saat ölü olan bebeği anne karnından almıyorlar" dedi.SORUŞTURMA AÇILACAKAzra bebeğin doktor ihmali ile öldüğünü iddia eden aile polis merkezine giderek doktor ve hastane çalışanlarından şikayetçi oldu.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, ailenin acısını anladıklarını ve başsağlığı dilediklerini belirtti. Deniz, "Gebeliklerde ve doğumlarda bebek ölümleri karşılaştığımız olaylardandır ve her zaman için üzücü bir durumdur. Bu olayla ilgili olarak hastane yönetimi olarak soruşturma açacağız, ihmal varsa ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.


Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı
Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı
Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı
Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı
Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı
Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı
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Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Bebek, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı - Son Dakika
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