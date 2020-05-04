Doktor ile 96 yaşındaki kadın hastası koronavirüsü yendi - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan doktor ile 96 yaşındaki hastası birlikte taburcu oldu.

Akyazı Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun ile uzman doktor Asiye Güngörmüş'ün tedavisi tamamlandı.

Coşkun ve Güngörmüş, tedavi gördükleri hastaneden evlerine uğurlandı.

Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar, yaptığı açıklamada, taburcu edilen Emine Coşkun ile ilgilenen dahiliye uzmanı Dr. Asiye Güngörmüş'ün de koronavirüsle enfekte olduğunu söyledi.

Emine Coşkun'u 14 gün önce Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatırdıklarını ve tedavi uyguladıklarını anlatan Tepeçınar, şunları kaydetti:

"Çok şükür kendisini bugün taburcu ediyoruz. Aynı zamanda Emine teyzemize bakan dahiliye uzmanımız Dr. Asiye Güngörmüş de Kovid-19 ile enfekte oldu. Doktor arkadaşımız da sağlığına kavuştu. Hastamızla doktorunu şifayla uğurlamaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Emine Coşkun ise hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rabbime çok şükür. Benimle ilgilenen doktor hanıma da benden koronavirüs bulaşmış o da çok şükür sağlığına kavuşmuş. Hastanede doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hasta bakıcılarımızdan çok memnun kaldım. Bütün çalışanlardan Allah razı olsun."