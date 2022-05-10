Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

10.05.2022 14:57
Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te, miras nedeniyle kuzenler arasında çıkan satırlı ve silahlı kavgada kadın doğum uzmanı olan akrabası tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, miras nedeniyle kuzenler arasında çıkan satırlı ve silahlı kavgada kadın doğum uzmanı olan akrabası tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olay sonrası iki kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı B.Ç.'nin ofisinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, silahını çıkaran kadın doğum uzmanı B.Ç., kuzeni Alaattin Çelik (34) ile yanındakilere ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna kurşuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Alaattin Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hafif şekilde yaralanan diğer iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı B.Ç. ise olay sonrası hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının sorgusu sürerken, ölümüne neden olduğu kuzeni Alaattin Çelik'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(Said Vakkas Yağcı-Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
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Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doktor ile kuzenin miras kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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