Son Dakika Haberleri: Doktor İlk Kez Uyguladı, Hasta Felç Kalmaktan Kurtuldu

Doktor İlk Kez Uyguladı, Hasta Felç Kalmaktan Kurtuldu

14 dakika önce

Doktor ilk kez uyguladı, hasta felç kalmaktan kurtuldu Felç geçiren kadın, Siirt Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan damar açıcı tedavi yöntemi ile sağlığına kavuştu SİİRT - Siirt'te alışveriş yaptığı sırada felç geçiren Nihayet Akkoyun, Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan damar açıcı...

Doktor ilk kez uyguladı, hasta felç kalmaktan kurtuldu
Felç geçiren kadın, Siirt Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan damar açıcı tedavi yöntemi ile sağlığına kavuştu SİİRT - Siirt'te alışveriş yaptığı sırada felç geçiren Nihayet Akkoyun, Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan damar açıcı tedavi yöntemi sayesinde felç kalmaktan kurtulup sağlığına kavuştu.
67 yaşındaki Akkoyun, önceki gün alışveriş yapmak için sokağa çıktı. Pazarda bir süre gezinen Akkoyun, fenalık geçirerek birden yere yığıldı. Hareketsiz bir şekilde yerde uzanan Akkoyun'un yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının, felç geçirdiği anlaşıldı. Hemen tedavi altına alınan Akkoyun, Siirt Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan damar açıcı yöntemle sağlığına kavuştu. Tedavide ilk 4 saat önemli
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Siirt Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nesrin Atiş, Akkoyun'a yapılan tetkikler sonrası felç tanısı konulduğunu söyledi. Uzm. Dr. Atiş, Siirt Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan trombolitik (damar açıcı) tedavinin ardından hastanın hayata yeniden bağladıklarını dile getirdi. Uzm. Dr. Atiş, "Yaklaşık bir buçuk aydır Siirt Devlet Hastanesinde görev yapmaktayım. Hasta hastaneye geldiğinde yürüyemez haldeydi. Sedyeyle gelmişti. Hastalara uygulanan bu tedavi ilk 4 buçuk saatte büyük sonuçlar verebilmesine karşı daha geç olduğu zaman daha geç uygulandığı zaman iyileşmeden çok kötüleşmeye neden olmaktadır. Ayrıca herhangi bir tedavi uygulanmadan hastanın acil servisine başvurmaları gerekmektedir. İlk 4 buçuk saatte yapılan fibrinolitik tedaviyi hastanemizde ilk kez uyguladık ve çok güzel çok başarılı sonuç elde ettik. Tıp fakültesinin açılması ile birlikte Siirt'te yapılacak sağlıkta reform hareketleri hız kazanacaktır. Siirt artık sağlıkta güzelliklerle anılacak" dedi.

"Annemi yatalak olmaktan kurtardı"
Nihayet Akkoyun'un oğlu Veysel Akkoyun, annesinin fenalaşması sonucu acil servise gittiklerini söyledi. Veysel Akkoyun, "Anneme müdahale yapıldı ve felç geçirdiğini öğrendik. Siirt Devlet Hastanesinde ilk defa uygulanan bir tedavi yöntemi ile annem sağlığına kavuştu. Annemi hayata döndürdüğü ve annemin yatalak kalmamasını sağladığı için doktorumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Siirt, Genel
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