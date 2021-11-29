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Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2) - Son Dakika

Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)

29.11.2021 15:20
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİstanbul'da ziyarete gittiği ailesinin evinde balkona kaçan kedisini almak isterken 5'inci kattan düşen Dr. İrem Büşra Üngül'ün cenazesi görev yaptığı, aynı zamanda memleketi olan Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'da ziyarete gittiği ailesinin evinde balkona kaçan kedisini almak isterken 5'inci kattan düşen Dr. İrem Büşra Üngül'ün cenazesi görev yaptığı, aynı zamanda memleketi olan Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine getirildi. Dr. Üngül için İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, İlçe Sağlık Müdürü Denihan Türkmen ile ailesi, yakınları, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Kalkan, "Acımız büyük. Bugün bir mesai çalışanı arkadaşımız Doktor İrem Büşra Üngül'ü ben kaybettik demek istemiyorum. Asıl vatanını uğurladığımız ebedilik yurduna uğurlamak üzere burada bir araya geldik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyorum" dedi. 'GÜZEL KIZIM BAK BEN GELDİM'Törenin ardından İrem Büşra Üngül'ün cenazesi Güzelce Hasan Bey Camii'ne götürülerek, cenaze namazı kılındı. Cenazede Üngül'ün annesi Rahmiye Üngül, "İrem, güzel kızım bak ben geldim. Canım yavrum güzel kızım" diyerek gözyaşı döküp kızının tabutunu öptü. Baba Ramazan Üngül'ün ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Üngül'ün dayısı Rahim Biricik ise tabutun başından hiç ayrılmadı. Üngül, Şehir Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.'PENDEMİDE TEK TEK HASTALARINI ARARDI' Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Denizhan Türkmen, Doktor İrem Büşra Üngül'ün iyi bir hekim olduğunu belirterek, "İnanın çok zorlanıyorum konuşurken ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Kendisi çok iyi çok saygılı bir insandı. Hastalarına karşı çok büyük özveri ile bakmaya çalışıyordu. Pandemi sürecinde de çok yoğun bir çalışma süreci vardı. Hafta içi, hafta sonu koronavirüslü hastalarını hiç ihmal etmeden 7/24 ilgilenir devamlı arardı. Bunların dışında da tüm hastalarını özveriyle takip edip, kendini hizmet etmeye adayan bir hekim arkadaşımız, kardeşimizdi" dedi.'HAYVANLARI SEVERDİ, KEDİLERİ VARDI' Doktor Üngül'ün hayvansever olduğunu, sokak hayvanlarını beslediğini beliren Türkmen, "Kendisinin de kedileri vardı. Buraya geldiğinde bile bahçemizdeki kedileri de mutlaka beslemeden duramazdı. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. Doktor İrem Büşra Üngül ile birlikte daha önce görev yapan hemşire Nermin Dalkıran ise büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İrem'in sevgi dolu bir insan olduğunu belirten Dalkıran, "Hayvanlara, insanlara yardım eden çok iyi niyetli cana yakın bir insandı. İşine sadık bir insandı. Çok üzgünüz. Göreve başladığında ilk 5 ayımız birlikte geçti. Daha sonra görev yeri Şalgamlı Mahallesi'ne atandı. Orada da son 2 aydır birlikte çalışıyorduk. 2 yıldır tanıyorum ve görüşürdük devamlı. Haberi alınca şok oldum inanamadım. 'O değildir dedim, çok genç dedim inşallah o değildir dedim.' İnanamadım, hala daha inanamıyorum, şaka gibi" dedi.

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Tuna KARABEY/HAYRABOLU(Tekirdağ),


Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2)

Hayrabolu, Hisarcık, Tekirdağ, Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü(2) - Son Dakika
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