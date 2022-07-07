Konya 'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı Şehir Hastanesi 'ndeki klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya 'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Evli 2 çocuk babası Karakaya'nın teslim alınan cenazesi memleketi Kayseri 'nin Develi ilçesine getirildi. Develi Devlet Hastanesi önünde bekleyen Karakaya'nın yakınları ve sağlık çalışanları cenazeyi omuzlarına alarak, morga taşıdı. Karakaya, yarın öğlen Develi ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ - Son Dakika

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