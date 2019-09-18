Doktor katili tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet

Mahkemede zanlılar, cinayeti birbirinin üzerine attı

Cinayet zanlısı Tıp Öğrencisi Fatih Şemsettin A., "Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor, nasıl olur da öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti" diyerek kendini savundu

Diğer zanlı Pratisyen Doktor Çağla Gül B. ise"Ben Mustafa'ya hiçbir şekilde zarar vermedim tüm kamuoyundan özür diliyorum. Mustafa'yı ben öldürmedim" dedi

ELAZIĞ - Elazığ'da öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. ve sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B'ye müebbet hapis cezası verildi.

Olay,8 Aralık 2018 tarihinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki evde meydana gelmişti. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23), sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B. ile birlikte eve davet ettikleri Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli A. ile doktor sevgilisi yakalanarak gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklu olarak yargılanan zanlılar hakkında bugün Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Duruşmaya Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fatih Şemsettin A. ile Elazığ E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Çağla Gül B., SEGBİS'le katıldı. Maktül yakınları ve taraf avukatlarının yer aldığı duruşma salonunda savcının mütalaasının ardından sanıklara söz verildi.

Kadın doktor özür diledi, sevgilisi cinayeti inkar etti

Karar duruşmasında kendini savunan ve suçlamaları kabul etmeyen zanlı Çağla Gül B," Ben Mustafa'ya hiç bir şekilde zarar vermedim tüm kamuoyundan özür diliyorum. Mustafa'yı ben öldürmedim"dedi.

Cinayeti sevgilisinin işlediğini ileri süren zanlı Fatih Şemsettin A. ise" Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor. Ben nasıl oluyorum da Mustafa Girgin'i öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti ve bende cezaevinde bulunuyorum"şeklinde konuştu.

Maktül yakınları ise, her iki sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının ardından ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, her iki sanığını da "Kasten Adam Öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zanlı Fatih Şemsettin A'ya ise olay da kullandığı bıçak nedeniyle 6 ay hapis cezası da verildi.