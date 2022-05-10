DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI - Son Dakika
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DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI

10.05.2022 16:21

GAZİANTEP'te Dr. Bekir Çelik, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

GAZİANTEP'te Dr. Bekir Çelik, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kişi iddiaya göre, miras paylaşımı meselesi nedeniyle tartıştı. Bu sırada Dr. Çelik, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dr. Bekir Çelik gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI
DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI
DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI
DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI

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Bekir Çelik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOKTOR MİRAS TARTIŞMASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALADI - Son Dakika


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