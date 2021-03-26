Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı

26.03.2021 13:13
Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı, System.String[]

EESKİŞEHİR'de kadın doğum uzmanı Dr. Samet Temel, geçici görevle başka bir hastaneye gönderilmesi üzerine eşyalarını almak için geldiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki odasından güvenlik görevlileri tarafından zorla çıkartıldığını iddia etti.

EESKİŞEHİR'de kadın doğum uzmanı Dr. Samet Temel, geçici görevle başka bir hastaneye gönderilmesi üzerine eşyalarını almak için geldiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki odasından güvenlik görevlileri tarafından zorla çıkartıldığını iddia etti. Güvenlik görevlilerinin odasının kapısında beklemesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan doktor şikayetçi olurken, hastaneden yapılan açıklamada, "Disiplin cezası aldı. Başka bir hastanede görevlendirilmesine rağmen muayenehane odasını işgal ederek hizmetin, aksamasına neden oldu" denildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Dr. Samet Temel, İl Sağlık Müdürlüğü talimatıyla, 23 Mart itibariyle, 2 ay süreyle Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde görevlendirildi. Sivrihisar'da göreve başladıktan hemen sonra izne ayrılan Dr. Temel, dün Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki odasına geldi. Doktor Temel'in iddiasına göre, özel eşyalarını topladığı sırada da güvenlik görevlileri gelip, odayı kullanamayacağını bildirerek, kendisini zorla dışarıya çıkartmak istedi. Doktor Temel, güvenlik görevlilerinin kapıda beklediği anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

'ŞU ANDA ODAMDAN KOVULUYORUM'

Görüntüde; "Şu anda odamdan kovuluyorum. Güvenlik personeli tarafından odamdan atılıyorum. Ben Dr. Samet Temel, burada görev yaptığım her yerimden belli. Bu bir mobbingtir. Hastane yönetimi tarafından mobbing uygulanıyor. Bunları yargıda mutlaka kullanacağım. Olay yargıya intikal etmiş durumda, beni zorla odamdan çıkarmaya çalışıyorlar. Ben de emniyet kuvvetlerini çağırmalarını istedim. Güvenlik görevlilerinden de tutanak tutmalarını istedim. Ben şu an yıllık izindeyim, odamdan eşyalarımı toplamak için geldim. Bilgisayarımdaki bilgilerime ulaşmak için geldim. Bu görevliler beni zorla odamdan atmaya çalıştılar. Haklarında gerekli işlemin yapılmasını video kaydı ile yargıdan isteyeceğim" diye konuşan Dr. Samet Temel,

Tepebaşı Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne giderek, güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. Temel, burada alınan ifadesinde de "Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde her zaman kullandığım poliklinik odasına eşyalarımı almak için geldim ve kapıyı kilitledim. Bu sırada kapı çalındı, güvenlik müdürü olduğunu söyleyen bir kişi 'kapıyı açmamı, derhal hastaneyi terk etmemi' söyledi. Ben de 'kolluk kuvvetlerine haber verin. Ne gerekçeyle çıkarıldığımı tutanak altına alın, bir örneğini bana verin' dedim. Yakama yapışarak beni odadan dışarı çıkarmaya çalıştılar. Bunun üzerine video kaydına başladım. Müdür ve üç güvenlik görevlisinden yakamdan tutarak, zorla dışarı çıkarmaya çalıştıkları için şikayetçiyim" dedi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMADA:

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise doktorun yaka paça dışarıya atıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde uzman hekim olarak çalışan Uzm. Dr. Samet Temel, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma neticesinde İl Disiplin Kurulu'nun onayıyla disiplin cezası almıştır. Disiplin cezası sonrası İl Sağlık Müdürlüğü'nün kararıyla 23 Mart itibariyle başka bir hastaneye geçici görevli olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirmeyi hiçe sayarak ve anılan tarihte hastanemizde görevli olmayan ve başka bir hastanede görevi başında olması gereken Uzm. Dr. Samet Temel, 24 Mart 2021 saat 08.00' de normalde teslim etmesi gerektiği halde teslim etmediği anahtarla muayene odasına giriş yapıp, saat 15.45'e kadar muayene odasını içeriden kilitleyerek işgal etmiş ve polikliniğin hizmet vermesine engel olarak hizmetin aksamasına ve hastaların mağdur olmasına sebep olmuştur."

'MOBBİNG İDDİALARI ASILSIZ'

Açıklamada 'mobbing" iddialarınında asılsız olduğu ifade edilerek, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Görevi başındaki personellerimizin itibarını zedeleyecek şekilde söylemlerde bulunarak videoyu çekmiş ve çeşitli mecralarda hukuka ve kurumuzun itibarına saldırı niteliğinde yayınlamıştır. Yayınlanan videolarda 'üzerine çullanma, yaka paça dışarı atma' gibi asılsız ithamlar ile kamuoyunu yanlış yönlendirme olduğu güvenlik kamera kayıtlarıyla sabittir. Hastaların mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem ve görevlendirmeler yapılmış olup, kişinin iddia ettiği gibi bir hasta mağduriyeti hastanemizde yaşanmamıştır. Konu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı
Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı
Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı
Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Eskişehir, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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