Son Dakika Haberleri: Doktor Oğuz, Kazada Hayatını Kaybetti

Doktor Oğuz, Kazada Hayatını Kaybetti

1 saat önce

DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce yol levhasına ardından istinat duvarına çarptı.

Doktor Oğuz, Kazada Hayatını Kaybetti, System.String[]
DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce yol levhasına ardından istinat duvarına çarptı. Kazada, Sürücü, Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan doktor Oğuz Berktaş (28), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda Pirinçlik Jandarma Komutanlığı kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıkan Erciş Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Oğuz Berktaş yönetimindeki 16 ZP 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol levhasına, ardından istinat duvarına çarptı.  Kazada, sürücü Bektaş hayatını kaybederken, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi ise yaralndı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren doktor Berktaş'ın cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:14 Kaynak: DHA
Van, Erciş, Diyarbakır, Güncel
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