Doktor olmak isteyen Esma'nın aşısını, hemşire annesi yaptı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da doktor olmak isteyen 18 yaşındaki Esma'ya hemşire annesi tarafından alışveriş merkezinde Covid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı. Esma 18 yaşında. Annesi Meral Hanım, Batman 112 Acilde çalışıyor. Anne kızı buluşturan, yerinde aşı uygulamasında bir AVM idi. Esma, sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz. Hiç yabancılık çekmeyeceksin" dedi.