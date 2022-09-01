Doktor önlüğü giyip, boynuna steteskop takan inşaat işçisi hastanede yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Doktor önlüğü giyip, boynuna steteskop takan inşaat işçisi hastanede yakayı ele verdi

01.09.2022 10:56

Doktor önlüğü giyip, boynuna steteskop takan inşaat işçisi hastanede yakayı ele verdi İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu kısa sürdü Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a gelen 20 yaşındaki genç doktor önlüğü giyip boynuna stetoskop takarak girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi...

Doktor önlüğü giyip, boynuna steteskop takan inşaat işçisi hastanede yakayı ele verdi

İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu kısa sürdü

TRABZON - Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a gelen 20 yaşındaki genç doktor önlüğü giyip boynuna stetoskop takarak girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Serkan A., inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a geldi. Daha önce satın aldığı yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gelen inşaat işçisi, acil servis önünde beklemeye başladı. Acil serviste bulunan triaj bölümünde bir hasta yakını ile hemşirenin tartışmasını gören Serkan A., kendini doktor olarak tanıtarak olaya müdahale etmeye çalıştı. Tartışma esnasında durumu fark eden hastane görevlilerin kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisinin yanına giderek "Nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz" dedi. Görevlilerinin sorusuna, "Ben doktorum, burada sorun mu var?" diyerek cevap veren Serkan A.'dan şüphelenen görevliler tarafından yapılan incelemede kişinin doktor olmadığı tespit edildi.

Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine kendini doktor olarak tanıtan kişi polis tarafından gözaltına alınırken, sahte doktorun daha önce Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kendini doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı. Ameliyathaneye kendini doktor olarak tanıtarak girdiği belirlenen Serkan A.'nın görevliler tarafından dışarıya çıkartıldığı öğrenildi. Trabzon ve Rize'de kendini doktor olarak tanıtan şahıs yakayı ele verirken, Serkan A.'nın emniyette verdiği ifade de, doktor olmak istediği için bu davranışı yaptığını belirterek, "Ben doktor değilim. Üzerimdeki yeşil doktor önlüğü ve stetoskopu geçtiğimiz yıl Ankara'da bir medikalden aldım. Doktor olmak istediğimden dolayı böyle bir davranışta bulundum" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Trabzon'da yeni balık av sezonunun ilk günü palamutta beklenti gerçekleşmedi Trabzon'da yeni balık av sezonunun ilk günü palamutta beklenti gerçekleşmedi Bebeği ölen anneye önce müebbet sonra beraat Bebeği ölen anneye önce müebbet sonra beraat
Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doktor önlüğü giyip, boynuna steteskop takan inşaat işçisi hastanede yakayı ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:05:01. #1.13#
SON DAKİKA: Doktor önlüğü giyip, boynuna steteskop takan inşaat işçisi hastanede yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement