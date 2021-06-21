Doktor ozonu önce kendisine sonra hastalara uygulamaya başladı - Son Dakika

Son yıllarda hastalıkların tedavisinde rutin yöntemlere yardımcı olarak tercih edilen ozon terapisi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde uygulanmaya başladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Kezban Yörükoğlu tarafından Ören yolunda açılan klinikte hasta kabulune başlayan Yörükoğlu, ozon tedavisinin birçok rahatsızlığın şifası olduğunu söyledi. 2 aydan bu yana ozon tedavisine başladıklarını anlatan Dr.Yörükoğlu, "Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirmektedir. Koah ve damar tıkanıklıklarında, eklem rahatsızlarında bel fıtıklarında ve karaciğer rahatsızlıklarında çok faydalı. Şeker hastalığına bağlı yaralarda ve romatizma tedavisinde de çok faydalı. Ozon tedavisi yaptıranlar kendilerini daha dinç ve dinamik hissederken, yorgunluğun giderilmesi için de bunu öneriyoruz. Aldığım eğitim sonrası, tedaviyi ilk defa da kendime uyguladım. Faydasını gördükten sonra klinik açmaya karar verdim" dedi. Ozon tedavisi ile şifa bulduğunu anlatan 74 yaşındaki Hüseyin Aktay da," 40 yıldır rahatsızım. Koah hastasıyım. 4 seanstır ozon tedavisi oluyorum. Çok rahatladım. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

(Fatma Talay/ İHA)