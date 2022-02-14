Üye Girişi
"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak - Son Dakika

"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak

14.02.2022 19:56
"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak

"Doctor Strange"ın devam filmi "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Doctor Strange"ın devam filmi "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aksiyon ve macera türündeki film, 6 Mayıs'ta vizyona girecek.

Sam Raimi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg ve Rachel McAdams rol alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıkları gecikmeli olarak yapılan filmin çekimleri geçen ay sona erdi.

Kevin Feige'in yapımcılığını gerçekleştirdiği film, çoklu evrenler konusunu geniş şekilde ele alacak.

???????

YORUMLAR
500

Doctor Strange, Mayıs, Evren, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında', 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 20:04:55. #1.13#
SON DAKİKA: "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement