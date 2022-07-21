Doktor Tahir Tarımer FETÖ soruşturmasından açığa alındı - Son Dakika
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Doktor Tahir Tarımer FETÖ soruşturmasından açığa alındı

21.07.2022 13:13
Doktor Tahir Tarımer FETÖ soruşturmasından açığa alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart tarihinde yaşanan doktor-uzman çavuş tartışmasında Uzman Çavuşu alkışlayan personel ve doktor hakkındaki adli ve idari soruşturma devam ederken, FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde Doktor Tahir Tarımer açığa alındı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart tarihinde yaşanan doktor-uzman çavuş tartışmasında Uzman Çavuşu alkışlayan personel ve doktor hakkındaki adli ve idari soruşturma devam ederken, FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde Doktor Tahir Tarımer açığa alındı.

14 Mart tarihinde Uzman Çavuş Ali Aladağlı, apandisit rahatsızlığı nedeniyle Yatağan Devlet Hastanesinden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Acil serviste görevli icapçı Doktor Tahir Tarımer ile aralarında yaşanan tartışma sonrası evrakları geri istedi. İkili arasında evrakların verilmesi ile ilgili arbede yaşandı.

Bir gün sonra kamuoyuna 'Uzman Çavuş'tan Doktora darp' iddiası ile hastane acil servis önünde hekimler tarafından açıklama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Servisinde ameliyatının yapılmasının ardından taburcu olurken yaklaşık 20-25 kişilik hastane personeli tarafından alkışlarla protesto edilerek hastaneden taburcu edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan olayların ardından Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici olaya müdahil olarak Muğla'ya geldi ve olayın yaşandığı anın güvenlik kamera kayıtlarını paylaştı. Güvenlik kamera kayıtlarında acil serviste yaşanan darp iddiasının Uzman Çavuş tarafından gerçekleşmediği Uzman Çavuş'un fiziki saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Adli ve idari soruşturma sürüyor

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen olay ile ilgili olarak hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi uzman çavuşun taburcu olması esnasında alkışlayan personel, hastane arka kapısının kilitlenmesi ve WhatsApp grubundan yapıldığı ileri sürülen paylaşımlar da soruşturma dosyasına girdi. İdari Soruşturma çerçevesinde Sağlık Bakanlığından gelen müfettişler alkışlayan personelin kimliklerini güvenlik kamerası ve çekilen cep telefonu görüntülerinden tespit ederek ifadelerini aldı.

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde açığa alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görevli Uzman Doktor Tahir Tarımer, 20 Temmuz tarihinde Valilikten Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen yazı sonrası açığa alındı. Dr. Tarımer'in Uzman Çavuş ile yaşadığı olayın adli ve idari soruşturması sürerken, bu defa FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde açığa alındığı açıklandı. Tarımer'in gözaltına alınmadığı, sadece soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Araştırma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doktor Tahir Tarımer FETÖ soruşturmasından açığa alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doktor Tahir Tarımer FETÖ soruşturmasından açığa alındı - Son Dakika
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