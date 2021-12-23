Doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede altın madalyaları topladı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 6 aylıkken mental retardasyon (zeka geriliği) tanısı konulan, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı nedeniyle doktorların yüzmesini tavsiye ettiği Deniz Şevin Şentuna (18), 6 yaşında başladığı yüzme sporunda şu ana kadar, 123'ü altın, toplam 132 madalya kazandı. En son geçen hafta Fransa'nın Montluçan kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 3 branşta altın madalya kazanan Şentuna, 2024 olimpiyatlarında şampiyon olmayı hedefliyor.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna, 6 aylıkken yüksek ateş nedeniyle havale geçirdi. Şentuna'ya götürüldüğü hastanede mental retardasyon (zeka geriliği) tanısı konuldu. Yıllar geçtikçe hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı yaşayan Şentuna için doktorlar, yüzme tavsiyesinde bulundu. Şentuna, 6 yaşında Akademi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Serap Elibol nezaretinde yüzme öğrendi, yarışlara katılmaya başladı. İlk altın madalyasını Çanakkale'de özel sporcular kategorisinde sırt üstü stilinde kazanan Şentuna, 2016 yılında da ilk kez milli yüzücü olarak İtalya'da Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Şentuna, bugüne kadar Türkiye ve Avrupa'da katıldığı müsabakalarda sırt üstü, serbest, kelebek, kurbağa, karışık stilde 123'ü altın, 9'u gümüş ve bronz, toplam 132 madalya kazandı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, FRANSA'DA 3 ALTIN MADALYA KAZANDIÖzel sporcu Deniz Şevin Şentuna, 2014 yılında Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a verdiği sözü de yerine getirdi. Kendisinden şampiyonluklar beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'dünya şampiyonu olacağım' diye söz veren Şentuna, Fransa'nın Montluçan kentinde 10-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda, 800 metre serbestte 12.15.50'lik, 200 metre kurbağalamada 3.49.44'lük ve 200 metre sırtüstü stilde 3.13.86'lık derecelerle 3 altın madalya alarak Türkiye'nin gururu oldu.MADALYALARIYLA ERDOĞAN'IN YANINA GİTMEK İSTİYORMadalyalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gitmek istediğini belirten Şentuna, "Şampiyon olunca ağlayacak gibiydim. Kazandığım şampiyonlukla çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Artık hedefim 2024 yılında Paris 'teki olimpiyatlarda şampiyon olup, altın madalya kazanmak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çanakkale'de görüştüğümde dünya şampiyonluğu sözü vermiştim. Dünya şampiyonu oldum ve kendisiyle görüşeceğim" dedi.HEDEFİ OLİMPİYATTA ALTIN MADALYA

Şentuna'nın antrenörü Serap Elibol ise, "12 yıldır Deniz ile beraber çalışıyoruz. Özel sporcu olmasından dolayı birebir özel dersler yapıyoruz. Günde ortalama 4 bin metre yüzerek, şampiyonalara hazırlanıyoruz. Çoğu zaman çift antrenman yapıyoruz. Dünya şampiyonasına zaten hazırdık ve 3 altın madalya kazandık. Bize her zaman destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanımız Birol Aydın'a teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefimiz; 2022 yılında mart ayında Almanya ve temmuz ayında ise Polonya'daki şampiyonalarda alacağımız derecelerle birlikte 2024'te Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara katılmak ve şampiyon olmak. İnşallah o günleri de görürüz. Deniz ile bir hayalimiz var. Olimpiyatlarda altın madalya kazanıp, Eyfel Kulesi'nde fotoğraf çektirmek istiyoruz" diye konuştu.