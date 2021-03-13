Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor - Son Dakika

Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor

13.03.2021 08:09
Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor, System.String[]

Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyorANTALYA'da 31 yıldır berberlik yapan Hidayet Ceylan (48), bacağındaki varis ve menisküsün tedavisi için doktor tavsiyesiyle koşmaya başladı.

Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor

ANTALYA'da 31 yıldır berberlik yapan Hidayet Ceylan (48), bacağındaki varis ve menisküsün tedavisi için doktor tavsiyesiyle koşmaya başladı. Bir süre sonra maratona başlayan Ceylan, 3 yıldır Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda koşuyor.

Muratpaşa ilçesinde 31 yıldır berberlik yapan evli ve 2 çocuk babası Hidayet Ceylan, mesleği gereği sürekli ayakta kaldığı için bacaklarında ağrı hissetmeye başladı. Doktora giden Ceylan'ın bacaklarında varis, dizlerinde ise menisküs oluştuğu tespit edildi. Tedavi olarak spor yapması önerilen Ceylan, bunun üzerine her gün evinin yakınında bulunan spor salonuna giderek koşmaya başladı. Salondaki sporla yetinmeyen Ceylan, bir süre sonra evi ile iş yeri arasındaki 5 kilometrelik mesafeyi de koşarak gitmeye başladı.

'BU DURUM MARATON KOŞMAYA KADAR GİTTİ'

Spor yapmayı çocukluğundan bu yana seven Hidayet Ceylan, amatör olarak maraton koşmaya karar verdi. 2018 yılındaki Runatolia Halk Maratonu'na katılan Ceylan, ilk koşusunda 10 kilometrelik parkuru tamamlamayı başardı. Katıldığı ikinci yarışında da 21 kilometre koşan berber Ceylan, bu sene katıldığı 21 kilometrelik maratonu da 1 saat 47 dakika 24 saniye ile tamamladı. Madalyalarını berber dükkanındaki aynalarında sergileyen Ceylan'a, müşterileri de destek veriyor.

31 yıldır berberlik yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini söyleyen Hidayet Ceylan, Tıraş olmaya gelen bir doktorun varislerime iyi geleceğini söylemesiyle koşmaya başladım. Bu durum maraton koşmaya kadar gitti. Koştuğum için çok mutluyum. 3 senedir de Runatolia'da koşuyorum. Bu sene pandemi nedeniyle spor yapabileceğim alanlar kapanınca antrenman yapamadım ama yine de 21 kilometre koştum. Her şeye rağmen geçen senekinden daha iyi bir zamanda bitirdim. Bundan sonra koşabildiğim sürece maratona katılacağım. Seneye inşallah 42 kilometre koşacağım dedi.

Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor
Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor

Muratpaşa, Doktora, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi Çukur'un merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, kızıyla duygusal anlar yaşıyor Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor
Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı         
08:18
İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak         
07:37
Akşener'den Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi         
01:07
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz         
23:49
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 08:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktor tavsiyesiyle koşmaya başlayan berber, 3 yıldır maratona katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei