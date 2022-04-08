Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2) - Son Dakika
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Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)

08.04.2022 17:05
Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)

AÇIĞA ALINAN UZMAN ÇAVUŞ, 'BORÇ' KAVGASINDA VURMUŞDenizli'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal'ın (63), jandarma uzman çavuş Musa Aktaş (28) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili detaylar belli oldu.

AÇIĞA ALINAN UZMAN ÇAVUŞ, 'BORÇ' KAVGASINDA VURMUŞ

Denizli'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal'ın (63), jandarma uzman çavuş Musa Aktaş (28) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili detaylar belli oldu. Oto galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir süre önce açığa alındığı öğrenilen uzman çavuş Aktaş'ın, Dr. Ünsal'ın atlarına daha önce bakıcılık yaptığı öğrenildi. İddiaya göre, o dönemden aralarında borç nedeniyle husumet bulunan ikiliden Aktaş, konuşmak için Ünsal'ın Acıpayam Jandarma Komutanlığı karşısındaki at yetiştirdiği arazisine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aktaş, tabancasını çıkarıp, Dr. Ünsal'ı bacağından vurdu ardından olay yerine geldiği 42 B 4447 plakalı otomobiline bindi. Yaralı halde peşinden gittiği Aktaş'ı otomobilinden indiren Ünsal, darbetmeye başladı. Bunun üzerine Aktaş, doktora 2 el daha ateş etti. Ünsal, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde yaşamı yitirdi.

DOKTORUN EŞİ: 15 BİN LİRASINI İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTIDr. Naim Ünsal'ın kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan eşinin ise emniyette verdiği ifadede "Uzman çavuş Musa Aktaş, 2 gün önce bizde yemekteydi. Eşim, daha önce 15 bin lira borç para verdi. Bugün onu istemişti, tartışma ondan çıktı" dediği öğrenildi. Öte yandan olay yerinde 9 kovan bulunduğu öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)
Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)
Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)
Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)
Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)
Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)
Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)
Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (2)
YORUMLAR
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Jandarma, Çavuş, Doğum, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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