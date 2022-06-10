Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti - Son Dakika
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Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti

10.06.2022 21:37
Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti

Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerin sonunda kabul edildi. Kabul edilen teklifle, 01/01/2029 tarihine kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Her bir sağlık tesisine ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak. Ek ödeme tavan oranları arttırılıyor. Tabip ve diş hekimlerine 375 KHK ile belirlenen tutar kadar sabit ek ödeme yapılabilmesi için yüzde 180 oranı yüzde 265 olarak artırılıyor. SGK güvencesi olmayan vatandaşların borçlarının 5 bin lira altında olması halinde terkin edilecek. Üniversite personeli ve Adli Tıp Kurumu ek ödeme tutarı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Sağlık Hizmetlerine yönelik kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

(Ahmet Umur Öztürk - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti - Son Dakika

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