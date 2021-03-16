Doktor ve ebe yolu kardan kapalı olan köye greyderle ulaştı - Son Dakika

Doktor ve ebe yolu kardan kapalı olan köye greyderle ulaştı

16.03.2021 10:08
Doktor ve ebe yolu kardan kapalı olan köye greyderle ulaştı, System.String[]

ERZURUM'un Horasan ilçesindeki Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Osman Kılıç ile ebe Fatma Çırak, "Evde Bakım" için şoför İhsan Adıyaman yönetimindeki mobil araçla Karapınar köyüne doğru yola çıktı.

ERZURUM'un Horasan ilçesindeki Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Osman Kılıç ile ebe Fatma Çırak, "Evde Bakım" için şoför İhsan Adıyaman yönetimindeki mobil araçla Karapınar köyüne doğru yola çıktı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık ekibi greyderin açtığı yolda güçlükle ilerledi. Araçlarına zincir takmalarına rağmen Dr. Kılıç ile ebe Fatma Çırak yolun bir bölümünü greydere binerek aşmak zorunda kaldı. Köye girişte muhtar ve köylüler tarafından karşılanan sağlık ekibi köy evinde çocukları aşılayıp, gebe izlemlerini yaparak hasta vatandaşları da tedavi etti. Dr. Kılıç, "Bu yolda engel nedir bilmeyiz" dedi.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPTILAR

Erzurum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız devam ederken, evde bakım hizmeti de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Horasan Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Osman Kılıç ile ebe Fatma Çırak, "Evde Bakım" için şoför İhsan Adıyaman yönetimindeki mobil araçla ilçeye 37 kilometre uzaklıktaki Karapınar köyüne doğru yola çıktı. Tipi ve kar yağışı nedeniyle sağlık ekibi Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Yolu açan greyderin arkasından giden sağlık ekibi araca zincir atmak zorunda kaldı. Araca atılan zincirden sonra yolularına devam eden sağlık ekibi daha fazla gidemeyince doktor ve ebe greydere geçti. Hastalara zamanında ulaşmak için yolun bir bölümünü greyderle aşan ekibi köye girişte muhtar ve köylüler karşıladı. Bu sırada aracı köye getirmeyi başaran şoför İhsan Adıyaman da köye gelmeyi başararak sağlık ekibinin malzemelerini taşımada yardımcı oldu. Köyün içindeki karla kaplı yolları yürüyerek aşan ekip köy evine gitti. Sağlık ekibinin şoförü İhsan Adıyaman cami hoparlöründen yaptığı anonsta sağlık ekibinin köyde olduğunu ve isimlerini okuduğu kadın ve çocukların köy odasına gelmesini istedi. Yanan sobanın etrafında bir süre ısınan sağlık ekibi eve gelen gebe kadınları tedavi edip, çocukların aşılarını yaptı. İlçeye gidemeyen bazı hastalarda gelip muayene oldu.

ŞİMDİ AŞI TEDAVİ ZAMANI

Mobil sağık hizmeti planında iki köy olduğunu söyleyen Horasan Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Osman Kılıç, "Çalışmamıza bana bağlı olan en uzak köy olan Karapınar'dan başladık. Epey meşakkatli bir yolculuk oldu. Yolun bir kısmını zincirle geçebildik. Sonrasında yol kapalı olunca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedik. Ekipler yolu açınca devam edebildik. Zincirler kar etmeyince yolculuğumuzun son bölümünü dozere binerek geçirdik. Zorlu bir yolculuğun ardından köyümüze ulaşarak hastalarımıza kavuştuk. Bu yolda engel nedir bilmeyiz. Şimdi bebeklerimizin aşılarını yapacağız. Bebek, çocuk ve gebe izlemlerini yaparak hasta vatandaşları da tedavi ettik" diye konuştu.

ONLAR GELEMİYORSA BİZ GİDERİZ

15 yıldır bu köylerde görev yaptığını söyleyen Ebe Fatma Çırak ise "Bazen zorlandığımız günler oluyor. Ama zamanı gelen bebeklerin aşılarını geciktirmemek ve gebe takiplerini yapabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada bizlere ihtiyaç duyup merkeze gelme imkanı olmayan vatandaşlar için karayolları ekiplerinden de yardım alarak her ay sürekli buraya gelmeye çalışıyoruz. Genelde merkeze gelemeyen gebelerden gelip kan alarak bunları laboratuvar inceleyerek uzman hekim görüşünden sonra ilaçlarını ulaştırıyoruz" dedi.

BİZE YİNE ULAŞTILAR

Köyün 35 hani 206 nüfusa sahip olduğunu söyleyen karapınar köyü muhtarı Recep Poyraz, karlı dağları aşarak köylerine gelen aile hekimlerine teşekkür ettti. Poyraz, "Burada kış şartları zor geçiyor. Horasan'a 37 kilometre uzaklıktaki son köyüz. Yedi senedir bu köyde görev yapıyorum ve sağolsun Dr. Osman Bey'e teşekkür ediyorum. Her ay mobil sağlık hizmetleriyle bize geliyorlar. Yaşlı, hasta, hamile ve çocuklara en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyorlar. Bugün yine kışın zor şartlarını aşarak bize ulaştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osman Kılıç, Adıyaman, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktor ve ebe yolu kardan kapalı olan köye greyderle ulaştı - Son Dakika


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