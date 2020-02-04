Doktor ve eczanelere renkli reçete operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Doktor ve eczanelere renkli reçete operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Doktor ve eczanelere renkli reçete operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

Renkli reçete ile satılabilen ilaçları para karşılığında yazan ve satış yapan doktor ve eczanelere yönelik Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 2'si doktor 12 kişi gözaltına alındı.

Doktor ve eczanelere renkli reçete operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Renkli reçete ile satılabilen ilaçları para karşılığında yazan ve satış yapan doktor ve eczanelere yönelik Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 2'si doktor 12 kişi gözaltına alındı.


Sağlık Bakanlığının iznine bağlı olarak Psikolojik/Nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen, etken maddelerinde uyuşturucu etkisi bulunması nedeniyle Renkli Reçete Sistemi/Kontrole Tabi olarak satışı yapılan ilaçların suistimali ve ticaretine yönelik Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli doktorların uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan şahıslara ait kimlik fotokopileri ile hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdıkları ve şüpheli eczane sahiplerinin söz konusu ilaçları para karşılığı uyuşturucu satıcılarına topluca elden teslim ettikleri tespit edildi.


Soruşturmanın tamamlanarak şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Manisa merkezli olmak üzere Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında biri nöroloji uzmanı diğeri ve pratisyen hekim olmak üzere 2 doktor, 2 eczacı ve 1 hastane çalışanı bulunan toplam 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Operasyon kapsamında bugüne kadar 4 bin 561 adet renkli reçete sistemine/kontrole tabi psikolojik ve nörolojik ilaca, yüklü miktarda reçeteye, adına ilaç yazılan şahıslara ait kimlik fotokopileri ve bilgisayarlara el konuldu. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:08 Kaynak: İHA
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